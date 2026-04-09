Conferința de aseară a președintelui Nicușor Dan în care a anunțat că acceptă procurorii-șefi propuși de ministrul PSD al Justiției a lăsat pe multă lume cu gura căscată. Au reacționat furibund pe rețelele sociale formatori de opinie, oameni specializați în justiție, jurnaliști, procurori reformatori. Chiar și USR, partidul care îl susține, a avut un mesaj critic-moderat.

O parte a societății care s-a uitat la documentarul Recorder despre problemele din justiție a rămas mută de uimire să vadă cum Nicușor Dan apără cu îndârjire propunerile criticate de o parte a societății, considerate multe ca având ștampila PSD și nevalidate de CSM, prin avize negative sau prin lipsa avizelor.

Nicușor Dan a făcut eforturi susținute să justifice de ce i-a acceptat pe procurorii propuși de ministrul PSD al Justiției

Cel mai mare efort depus de președinte a fost să o prezinte pe noua șefă a Parchetului General, Cristina Chiriac, într-o lumină favorabilă. A contestat acuzațiile că aceasta a ținut la sertar probe grave care îl priveau pe fostul episcop al Hușilor, condamnat între timp la opt ani de închisoare cu executare pentru viol. Condamnat în urma unei investigații jurnalistice care a redeschis ancheta procurorilor și nu în urma cercetărilor inițiale.

Apoi, s-a străduit, e drept cu ceva mai multă stângăcie, să explice de ce le-a mai dat un cec în alb lui Marius Voineag și Alex Florența, numiți acum adjuncți la Parchetul General și DIICOT. Președintele îi criticase în multe rânduri, din calitatea lor de șefi ai DNA și ai Parchetului General.

Un altfel de Nicușor Dan

Urmărindu-l de mult pe Nicușor Dan în diverse apariții publice, am avut senzația că a fost altfel decât îl știam, miercuri seara, la conferința de presă. Mai coerent, mai ferm, mai direct și mai curajos. S-a luat la trântă cu cei care spun de luni de zile că aceste propuneri sunt ale PSD și nu sunt bune. A insistat că este decizia lui și că va plăti cu votul, peste patru ani, dacă greșește. I-a ostilizat exact pe cei care l-au susținut, și-au pus în el încrederea că e reformator autentic. Le-a spus că sunt dezinformați. Le-a transmis că ei nu plătesc pentru opinii nesusținute, aruncate cu lejeritate în spațiul public. Le-a reproșat procurorilor nemulțumiți de numiri că nu au avut curajul să vină la concurs. A insistat că a fost o competiție corectă.

Practic l-a creditat pe ministrul PSD al Justiției cu toată încrederea sa, de președinte al României. A făcut deci tot ce te-ai fi așteptat să nu facă Nicușor Dan, așa cum îl știe o țară întreagă. Un om antisistem, un activist, un reformator în gândire, omul nou din politică. Nu a fost nici populist, cum sunt mai toți politicienii. Nu le-a spus susținătorilor lui ce vor să audă. Absolut derutant!

De ce și-a ostilizat Nicușor Dan electoratul?

De ce și-ar trage Nicușor Dan preșul de sub picioare într-o asemenea proporție? Să piardă încrederea electoratului care îl susține și a liderilor de opinie care îi sunt favorabili. Să dezamăgească partidul pe care l-a creat și care l-a susținut în alegeri. Să dea într-o asemenea măsură impresia că le-a așternut celor de la PSD un covor roșu imens pe care să defileze triumfători.

Sunt două răspunsuri. Primul ar fi că este convins de aceste numiri, că își pune onoarea în joc pentru ele, fiind aproape sigur că vor performa și va veni momentul când va spune: V-am zis eu! Iată rezultatele! O parte din siguranța președintelui de aseară aproape că m-a convins că acesta este adevărul.

Există însă și a doua variantă. Aceea că Nicușor Dan e strâns cu ușa și a trebuit să repete de multe ori în oglindă, înainte de a avea unul dintre cele mai dure și coerente, pe de-o parte, șocante și bulversante, pe de altă parte, discursuri ale sale. Cât de strâns cu ușa este, se va dovedi în timp, în caz că ne aflăm în acest al doilea scenariu.

Ce stă la baza ipotezei că Nicușor Dan e strâns cu ușa. Troc parchete-servicii

Nicușor Dan ar fi putut face un troc cu PSD. Vă accept procurorii-șefi, cu excepția numirii de la DNA. A scris Sebastian Zachmann că Viorel Cerbu chiar este opțiunea președintelui. În schimb, Nicușor Dan ar fi putut cere libertatea totală sau cel puțin mai mare în numirea șefilor serviciilor secrete. De la bun început a spus că nu vrea șefi din partide, ceea ce ar fi putut întâmpina rezistența PSD. Parlamentarii social-democrați pot împiedica propunerile președintelui la votul din Parlament, deci Nicusor Dan depinde de bunăvoința PSD. E matematică. Și nu doar în cazul șefilor SRI și SIE, ci și în alte privințe.

Fără PSD, nu există coaliție proeuropeană

Tot matematică e, așadar, și faptul că, fără PSD, Nicușor Dan nu are majoritate proeuropeană. Or stindardul său din campanie, misiunea lui cea de căpătâi a fost să nu predea România unor forțe obscure, radicale, cu posibile afinități pentru Rusia și Putin, cu viziuni parțial sau total antieuropene, la limita democrației și a statului de drept. Fără PSD în coaliție și în guvern, un scenariu în care România să intre într-o degringoladă politică soră cu o criză de proporții, cu reverberații economice majore, este uriaș.

Nicușor Dan ar fi avut de ales între a-și înghiți orgoliul și a accepta un rău mai mic – pe unii dintre procurorii numiți – pentru un bine mai mare. Adică, stabilitatea politică și economică a țării și garanția că nu încape pe mâna unor forțe politice cu viziuni radicale. Direct spus, Nicușor Dan avea de ales între PSD și AUR. PSD e răul mai mic din ecuație.

În continuarea acestui raționament, urmează alt gest care probabil va șoca o parte a societății. Nicușor Dan, e aproape străveziu, îl va abandona pe Ilie Bolojan. A și spus în conferința de miercuri seara că Parlamentul decide. A spus-o a doua oară. În traducere, dacă Bolojan pierde majoritatea, prin ieșirea PSD de la guvernare, Nicușor Dan nu-l va mai susține și va accepta un alt premier. Din informațiile Cotidianul sunt două variante – Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare. Mai mulți liberali declară însă că Predoiu pleacă la drum cu prima șansă. Calendarul e incert.

Pe 20 aprilie, PSD va avea referendumul cu rezultat deja știut. Primarii, liderii județeni și locali vor vota împotriva lui Bolojan. Sorin Grindeanu nu va avea de ales decât să pună piciorul în prag. Pleacă Bolojan sau miniștrii PSD se retrag de la guvernare. E de așteptat ca acest pas să se întâmple. Apoi depinde de Bolojan cât va mai rezista. Fără sprijinul lui Nicușor Dan, va fi nevoit să se predea până la urmă.

Bolojan e ca și abandonat

PNL și USR se vor ține pe poziții, adică în jurul lui Bolojan, un timp. După care vor trebui să accepte că Bolojan nu mai are majoritate. PNL va desemna un alt premier, Nicușor Dan îl va accepta și coaliția va rămâne în picioare. Dar fără Bolojan. Poate dura câteva luni toată tărășenia.

Dacă nu cumva, în ciuda declarațiilor că nu demisionează, Bolojan se va retrage totuși de bunăvoie, când va constata că se poate instala un haos riscant în țară. Partidele nu pot juca totul ca și cum România ar fi într-un glob de sticlă. Războaiele din Iran și Ucraina, problema prețului petrolului și al carburanților vor pune presiune majoră pe economie. Deci jocul politic nu poate continua la nesfârșit.

Dosarul DIICOT privind pozele trucate, exact înainte de numirea procurorilor