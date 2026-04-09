Cine e marele câștigător din numirea procurorilor. Cotidianul a dezvăluit planul în urmă cu o lună

Selecția procurorilor-șefi a fost, de fapt, o negociere politică. Președintele Nicușor Dan a obținut șefia DNA pentru Viorel Cerbu, procuror cu mare experiență. Astfel, președintele speră că până la finalul mandatului să livreze electoratului câteva trofee în lupta cu marea corupție. În schimb, PSD a primit Parchetul General, cu tandemul Cristina Chiriac – Marius Voineag. La DIICOT a fost agreat de ambele părți Codrin Miron, un procuror cu rezultate foarte bune, dar și cu proptele politice consistente, care duc până la unul dintre sfetnicii președintelui Nicușor Dan, susțin sursele citate. Marioneta Gill Iacobici, selectat pe filiera PSD, a fost sacrificat ritualic, astfel încât să nu pară că Nicușor Dan a înghițit absolut toate propunerile PSD.
Liderul PSD Sorin Grindeanu este marele câștigător politic al schimbărilor din Justiție. În primul rând, Grindeanu proiectează putere în fața baronilor locali: PSD a reușit să-și impună oamenii, în frunte cu Voineag și Florența, în posturi-cheie. Dacă nu era la guvernare, PSD ar fi privit pasiv cum un alt ministru al Justiției ar fi propus procurori total ostili față de PSD. Așadar, Sorin Grindeanu livrează propriului partid un prim succes major, în condițiile în care liderii din țară sunt total nemulțumiți de modul în care-i tratează Bolojan.
În plus, e o mutare care consolidează tandemul Sorin Grindeanu – Claudiu Manda în interiorul PSD. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, e susținut de organizația Dolj, condusă de cuplul Manda – Lia Olguța Vasilescu.
Numirea procurorilor, la schimb cu șefia serviciilor
De partea cealaltă, președintele Nicușor Dan a obținut schimbarea lui Florența și Voineag de la șefia parilor parchete, așa cum a promis în campanie, deși tot el i-a numit în alte funcții de conducere. Însă mai presus de orice, șeful statului va avea voturile PSD pentru șefia serviciilor secrete, susțin surse politice pentru Cotidianul. Nicușor Dan se pregătește să propună la SRI o persoană din afara partidelor, în acord cu PSD. Pentru funcția de director al SIE, președintele are mai multe nume, atât de politicieni, cât și de tehnocrați.
PNL nu a contat în negocierea pentru marile parchete, în timp ce USR s-a trezit într-o situație bizară: președintele pe care l-au susținut, sacrificând-o pe Elena Lasconi, tocmai a numit procurorii pe care liderii USR îi voiau demiși: Florența și Voineag. Dar USR este dependent de Nicușor Dan, prin urmare vor înghiți broaștele livrate de președinte ca desert.
Cotidianul a dezvăluit încă de la începutul lunii martie planul negociat de Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
SURSE Nicușor Dan va accepta procurorii-șefi propuși de PSD. Motivul: salvarea coaliției
Scriam atunci că șeful statului este într-o situație în care oricum va pierde politic. Fie respinge propunerile și intră în coliziune frontală cu PSD. Gest care ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare și, posibil, la suspendarea sa din funcție. Fie acceptă propunerile PSD și provoacă dezamăgirea votanților fideli, manifestată deja pe rețele sociale. Președintele a ales a doua variantă.
17 comentarii
cine, baietii destepti, aia de au ingropat Romania.
Emil Constantinescu i-au trebuit doi ani ca sa se declare infrant de securitate, lui Nicusor, nici sase luni!
Am pierdut 12 ani cu Ilici, 4 ani cu Milut, 10 ani cu Base, 10 ani cu ingamfatul de Iohanis, oare suntem blestemati sau idioti?
Sa nu uitam si tabara uselista din PNL, care a aplaudat numirile intrucat, nu-i asa Voineag le-a salvat ex-seful de la ..”plagiat”(vezi Raluca sau Crin)! Sa inteleg ca urmatorul punct va fi debarcarea lui Bolojan pana la vacanta parlamentara ? Intrucat..acum mingea e la Grindeanu si el ..nu il va apara pe premier!
Care procuror curat are curajul sa se inscrie la „concurs”, teteo lele? Nici nu i se usuca bine numarul de inregistrare si se trezeste cu cele mai sofisticat inventate crime…Numai cei mai loiali ajung pe mana CSM!
Unde se regaseste in oglinda situatia din sesese eku, unii cu unii si altii cu altii…
Joaca politic bine ND!
Cică, Artemis 2 după ce a filmat „plăcuță suedeză” pe Luna, au făcut ceva cacaniu in pantaloni! Succesuri guys! Trăiască Mirabela!
Declaratie contra declaratie…Nicushor a sustinut contrariul…Or fi procurorii avocatii statului, adica cu totul altceva decat judecatorii, care sunt singurii magistrati, dar numirile in functii NU SE NEGOCIAZA POLITIC!!!
A lucrat cu materialul clientului. Ăștia s-au înscris pentru posturile respective, ăștia sunt.
Calin Georgescu cu lovitura de stat.
Mili – nu te supara ,dar dumneata cunosti in justitie fosti sefi CINSTITI ? D0amne ajuta !
Cum însuși Nicușor a recunoscut, corupția e în floare. Cu Florența și Voineag rămași pe funcții înalte, lupta anticorupție va fi și de acum încolo o biată glume. Vrem blugi, banane și excursii. Bieții mucușori!
justitia controlata politic; nimic mai rau intr-o tara obisnuita cu coruptia si mafia de familie inca de pe vremuri istorice; nimic de mirare ca orice incercare de insanatosire este o iluzie care de fapt cred ca a si disparut de mult; o tara fara bviitor, dar la mana altora asa cum a fost si pana acum: marea unire s-a intamplat fiindca asa s-a decis in afara tarii, rupturile la fel, fie rusii fie germanii fie francezii ne-au hotarat soarta iar noi nu putem multumi pe nimeni nici macar pe noi insine; noi nu avem verticalitatea necesara ca sa fim respectati
(editat) de nicusor-mucusul ne a păcălit pe fraierii care l am votat și acum îi linge in (editat) pe hoții României. Să I fie rușine. Dacă puteți transmite asta.Decit sa l mai votez încă o data mai bine să mor. (editat)
Sigur , e importanta numirea procurorilor, dar mai „importanta” este permanenta miscare din maini a lui Mucinsan. Parca vrea sa ia zborul la Ceruri!! (editat)
Este un motiv în plus să faultăm PSD-ul și pe Nicu…
SUA se pregateste de suspendarea lui Trump (impeachment). Noi am ales dintre loaze controlabile si superficiale, asteptand niste lideri garantati de fapte, in locul celor garantati de puscariasi. Deocamdata, oamenii de valoare sunt ignorati, evitati, dati la o parte. Toti cunoastem cel putin un om valoros, dar alegem, culmea, ce ne zic niste cameleoni…
concentrati-va pe alegerile din SUA ele pot fi o ciresa pe un tort si atunci sunt curios cum vom reactiona toti…si mai sunt si ”cand vor inflori ciresii” si vremea schimbatoare cam va intarzia inflorire, deci dupa 15 aprilie sau dupa 20 aprilie…