Cine e marele câștigător din numirea procurorilor. Cotidianul a dezvăluit planul în urmă cu o lună

Selecția procurorilor-șefi a fost, de fapt, o negociere politică. Președintele Nicușor Dan a obținut șefia DNA pentru Viorel Cerbu, procuror cu mare experiență. Astfel, președintele speră că până la finalul mandatului să livreze electoratului câteva trofee în lupta cu marea corupție. În schimb, PSD a primit Parchetul General, cu tandemul Cristina Chiriac – Marius Voineag. La DIICOT a fost agreat de ambele părți Codrin Miron, un procuror cu rezultate foarte bune, dar și cu proptele politice consistente, care duc până la unul dintre sfetnicii președintelui Nicușor Dan, susțin sursele citate. Marioneta Gill Iacobici, selectat pe filiera PSD, a fost sacrificat ritualic, astfel încât să nu pară că Nicușor Dan a înghițit absolut toate propunerile PSD.

Liderul PSD Sorin Grindeanu este marele câștigător politic al schimbărilor din Justiție. În primul rând, Grindeanu proiectează putere în fața baronilor locali: PSD a reușit să-și impună oamenii, în frunte cu Voineag și Florența, în posturi-cheie. Dacă nu era la guvernare, PSD ar fi privit pasiv cum un alt ministru al Justiției ar fi propus procurori total ostili față de PSD. Așadar, Sorin Grindeanu livrează propriului partid un prim succes major, în condițiile în care liderii din țară sunt total nemulțumiți de modul în care-i tratează Bolojan.

În plus, e o mutare care consolidează tandemul Sorin Grindeanu – Claudiu Manda în interiorul PSD. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, e susținut de organizația Dolj, condusă de cuplul Manda – Lia Olguța Vasilescu.

Numirea procurorilor, la schimb cu șefia serviciilor

De partea cealaltă, președintele Nicușor Dan a obținut schimbarea lui Florența și Voineag de la șefia parilor parchete, așa cum a promis în campanie, deși tot el i-a numit în alte funcții de conducere. Însă mai presus de orice, șeful statului va avea voturile PSD pentru șefia serviciilor secrete, susțin surse politice pentru Cotidianul. Nicușor Dan se pregătește să propună la SRI o persoană din afara partidelor, în acord cu PSD. Pentru funcția de director al SIE, președintele are mai multe nume, atât de politicieni, cât și de tehnocrați.

PNL nu a contat în negocierea pentru marile parchete, în timp ce USR s-a trezit într-o situație bizară: președintele pe care l-au susținut, sacrificând-o pe Elena Lasconi, tocmai a numit procurorii pe care liderii USR îi voiau demiși: Florența și Voineag. Dar USR este dependent de Nicușor Dan, prin urmare vor înghiți broaștele livrate de președinte ca desert.

Cotidianul a dezvăluit încă de la începutul lunii martie planul negociat de Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.

Scriam atunci că șeful statului este într-o situație în care oricum va pierde politic. Fie respinge propunerile și intră în coliziune frontală cu PSD. Gest care ar putea duce la ruperea coaliției de guvernare și, posibil, la suspendarea sa din funcție. Fie acceptă propunerile PSD și provoacă dezamăgirea votanților fideli, manifestată deja pe rețele sociale. Președintele a ales a doua variantă.