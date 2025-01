Noul șef al CIA, confirmat de Senat

John Ratcliffe a fost confirmat joi de Senatul SUA ca director al CIA. John Ratcliffe a fost director al informațiilor naționale în timpul primului mandat al președintelui republican Donald Trump, transmit AFP și Reuters.

Camera superioară a legislativului american a aprobat nominalizarea cu 75 de voturi din taberele democrată și republicană, față de 25 împotrivă.

La audierea sa din Senat de săptămâna trecută, Ratcliffe a susținut că, sub conducerea sa, CIA va ‘produce analize perspicace și obiective din toate sursele, fără a permite vreodată părtinirii politice sau personale să-i afecteze judecata sau să-i contamineze munca’.

El a afirmat de asemenea că agenția federală trebuie să ‘continue să se concentreze și să lucreze mai mult asupra amenințărilor reprezentate de China și de Partidul Comunist’ chinez.

John Ratcliffe a subliniat totodată necesitatea ca CIA să înțeleagă progresele tehnologice, argumentând că a cunoaște capacitățile tehnologice ale adversarilor este ‘mai important ca oricând’.

Fost procuror federal, Ratcliffe a fost reprezentant al Texasului din 2015 până în 2020, perioadă în care l-a apărat pe Donald Trump în timpul primei proceduri de destituire împotriva sa. Ulterior a fost numit de acesta director de informații naționale, rol deținut în 2020-2021, și a fost consilierul principal al lui Trump pe această temă.

