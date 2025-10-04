Nume surpriză la Națională

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru partidele împotriva Moldovei (amical) şi Austriei (preliminariile CM 2026). Printre cei chemați se numără nume aflate la prima convocare: Lisav Eissat, Kevin Ciubotaru și Cătălin Cîrjan
Antenorul a chemat la lot 14 jucători din străinătate şi alţi 14 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România.
PORTARI: Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAŞI
Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUŢ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);
MIJLOCAŞI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUŢAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);
ATACANŢI
Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).
Partida cu Moldova se dispută, joi, 9 octombrie, de la ora 21.00, iar meciul cu Austria are loc duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.
Ambele meciuri se joacă pe Arena Naţională.
@ Selecție specifică lu’ Mircea Lucescu și lu’ Stoichiță, l-au pus pe Burleanu la FRF de spectator, se observă influența lu’ Gigi Becali, lipsesc, Olaru, Alibec, probabil ca să nu le ia din strălucire lu’ Lucescu , lu’ ”Jiji” ,,războinicul” becului și al Alibecului (o mulțime de ”be” ”curi”, bășiniste) și lu’ Ioanițoaia, mai lipsesc, Rus, Florin Ștefan, Cicăldău, Tudor Băluță, Pașcanu, Petrilă, Octavian Popescu, Nedelcearu , chiar și Blănuță, Boboc, Ianis Stoica, probabil și alții ,probabil meciuri la care nu poate fi căpitan de echipă Ionuț Radu, deci îndeosebi în compartimentul defensiv o selecție de apărare cu ”tentă” de ”predoi” , de reamintit și că Mircea Lucescu s-a prezentat des în compania lu’ Geoană, Copos, Borcea, Ioanițoaia , deci cum spuneau Copos ,Borcea, Ioanițoaia, Stoichiță , cu ,,luzări” ?
Lucescu a fost primul antrenor ce a adus străin în campionatul nostru; pe albanezul Demolari la Dinamo. Văd că nu se lasă, a adus un israelian la națională. Nu mai cred că Lucescu e român.