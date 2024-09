O actriță care a scris istorie a decedat

Este din nou doliu în lumea actorilor. O altă vedetă îndrăgită ne-a părăsit.

Cleo Sylvestre, prima actriță de culoare care a jucat un rol principal la Teatrul Național din Londra, a murit vineri.

Cleo Sylvestre, pe numele său real Cleopatra, a jucat, printre altele, în „Grange Hill”, „Doctor Who”, „Till Death Us Do Part”, „Doctors”, „The Bill” și „Coronation Street”.

„Foarte iubită și admirată de colegii ei, va fi amintită ca o deschizătoare de drumuri și o prietenă adevărată. Va fi regretată de foarte mulți. Vă rugăm să respectați viața privată a familiei sale în aceste momente dificile”, a declarat, pentru BBC, agentul actriței.

Fiica artistei a confirmat decesul:

„Mama noastră iubită, Cleo Sylvestre, a murit în această dimineață. Odihnește-te în pace, mama, ne vedem pe ringul de dans”.

Actrița avea 79 de ani.

RIP Cleo Sylvestre. One of the first black actresses to have a role in a British Soap. Crossroads in the 1960s #cleosylvestre @motelcrossroads Sad to hear this. Pity known of her episodes are available to see from Crossroads. pic.twitter.com/BB0zVF7EWI

