O altă perspectivă asupra Kamalei Harris

Ce mai spun americanii despre Kamala Harris, posibila viitoare candidată?

Nu uita niciodată că, atunci când Kamala Harris avea 29 de ani, ea a început o idilă cu Willie Brown, în vârstă de 60 de ani, primar al orașului San Francisco, care era căsătorit.

I-a cumpărat Kamalei cadouri scumpe precum un BMW și a numit-o în două poziții influente. El a numit-o pe Kamala la Comisia de Asistență Medicală din California, un loc de muncă care plătea 72.000 de dolari pe an și, de asemenea, a numit-o la Consiliul de Apel al asigurărilor de șomaj al statului, o poziție profitabilă care îi punea încă 97.088 de dolari pe an în buzunare. Brown s-a confruntat mai târziu cu o anchetă de corupție a FBI pentru că a împărțit contracte profitabile și numiri prietenilor și aliaților politici.

Chiar și după ce a părăsit-o pe Kamala în 1995, a continuat să-și folosească influența pentru a-și promova cariera. „Cu siguranță i-am ajutat la prima ei cursă pentru procurorul districtual din San Francisco”.

Harris a fost ales procuror general al Californiei în 2010, cu ajutorul masiv din partea lui Willie, iar când a candidat pentru Senatul Statelor Unite în 2016, Brown i-a cerut probabil adversarului, Antonio Villaraigosa, să rămână în afara cursei.

De aceea o numesc Kamala Hoerris.

Never forget that when Kamala Harris was 29-years-old, she started an AFFAIR with 60-year-old Willie Brown, he was a married California house speaker, Mayor of San Francisco and one of the most powerful in California

