O victorie pirică

La scurt timp dupa ce am ajuns in America in 1969 am intrat in legatura cu organizatiile conservatoare si am aflat cum functioneaza tehnica manipularii. Democratia actuala de tip occidental te dirijeaza in mod fin si te constrange in mod indirect sa alegi intre doi candidati propusi de sistem din care unul este ceva mai bun decat celalalt, dar nici unul nu e bun. Si, astfel, sistemul ramane in perpetuitate la guvernare. Pleaca ai nostri, vin ai nostri!

Desigur, eram tinar, fugisem dintr-o tara comunista si eram profund pro-occidental. De fapt, am ramas pro-occident, pro-Europa, si pro-America, dar in mare masura, din interes si din inertie. Au trecut anii si treptat mi-am dat seama ca oamenii nu sunt strict buni sau rai, cei mai multi sunt undeva pe la mijoc. Si am vazut deasemenea… negru pe alb ca intre cele doua culori exista zeci de nuante de gri. Cum distingem diferentele si cum alegem in acest labirint de posibilitati? Ei, bine, nu prea alegem noi. Cei mai multi suntem ghidati sa alegem emotional si de cele mai multe ori votam dupa cum vor cei care ne dirijeaza.

***

Cand masina politica din tara noastra, care ne amageste si ne fura de 35 de ani, a dat gres in decembrie anul trecut a sarit ca ars tot mapamondul sorosist si internationalist. Cum sa piarda acestia controlul asupra unei verigi importante din lantul cu care ne strange de gat si la care ei lucreaza din umbra de zeci de ani? Din punctul lor de vedere asa ceva ar fi inalta tradare. De fapt, este mai grav decat tradare. Daca se rupe o veriga din lantul robiei mondiale se poate destrama toata sandramaua construita de marii magnati ai lumii.

Si ce vor magnatii? Vor o lume condusa de ei din pozitii de semi-dumnezei. Vor o lume de sclavi rasplatiti ierarhic, de la prim-ministri de unitati administrative numite tari, pana la palmasii de jos care vor fi tinuti in viata doar atata timp cat va fi nevoie de ei. Mentionez in paranteza ca monumentul masiv de piatra ridicat de masonerie in 1979 in Georgia sugera ca populatia lumii sa fie limitata la 500 de milioane de oameni. Ce faci insa cu restul omenirii? Intre timp, monumentul a fost demolat deoarece lumea incepuse sa inteleaga ce urmaresc magnatii la nivel planetar. Tragedia consta insa in faptul ca omenirea nu mai are ce sa aleaga. Este adevarat ca in occident inca ne bucuram de o anumita libertate si democratie si ca nivelul de trai este acceptabil, dar ma tem ca s-a ajuns la fundul sacului. Pe acest fundal global au avut loc ultimele alegeri din tara noastra.

***

In ultimii ani, românii au inteles ca si-au pierdut si independenta, si resursele nationale si demnitatea. Majoritatea confratilor nostri vor libertate si democratie, dar vor de asemenea sa traiasca cu fruntea sus. Vor sa decida ei insisi treburile românesti si sa fie stapani pe resursele tarii. Din pacate, resursele au fost vandute sau mandatate unor companii straine si românii au ajuns servitori. Si nu servesc neamul românesc; sunt servitorii unei clase politice vanduta la randul ei stapanilor din vest. Si imi amintesc cu mahnire de unul din primele noastre romane sociale: Ciocoii vechi si noi… Acolo am ajuns!

Procesul delapidarii tarii si al formarii clicii politice care o conduce de peste trei decenii este complex, rafinat si dabolic. Se pare ca cineva a lucrat ani de zile intr-un laborator psihologic si a invatat cum sa subjuge o natiune: …O amagesti cu ideea de democratie, ii deschizi frontierele si indemni tineretul activ sa plece din tara, ii elimini pe cei nesupusi, ii cumperi pe cei lacomi cu burse in occident si cu pozitii bine remunerate, oferi gratuit bere si mititei inainte de alegeri, promiti cativa zeci de lei in plus la pensii, si ai supus tot electoratul. Si, daca rezultatul alegerilor nu corespunde planurilor, le anulezi.

Este ceea ce s-a intamplat la noi in decembrie anul trecut. Nu conteaza ca ne-am facut de rasul lumii. Autoritatile au inventat motive de anulare a alegerilor, le-au reorganizat, si la 18 mai si-au impus alesul. Sistemul a castigat! Daca ar fi pierdut, clica politica actuala si-ar fi riscat si pozitiile, si avutiile, si poate chiar si libertatea. La randul lor, marii magnati din occident ar fi pierdut nu numai o tara, dar poate si o buna parte din glob. In final, sorosistii au castigat, dar a fost o victorie pirica. Sistemul mafiot s-a zdruncinat din temelii, desi deocamdata a ramas la guvernare.

***

Cine a votat totusi cu sistemul? A votat majoritatea fostilor securisti si nemenclaturisti; au votat unii oamenii cinstiti care in ultima vreme au reusit sa se ridice pe plan social si economic; au votat cei speriati de sloganul raspandit de guvernanti ca „iesim din Europa si ne aruncam in bratele Rusiei”; si au votat un numar de oameni competenti care au preferat status quo-ul pe care il cunosteau. Intre acestia, am cativa prieteni onesti de care ma leaga multi ani de prietenie si de respect reciproc… Ne desparte insa un ocean! Vedem evolutia tarii de pe pozitii diferite.

Si totusi, in cele din urma, alegerile au fost castigate de vechiul regim prin promisiuni, prin dezinformare si prin santaj psihologic. Sa vedem totusi ce va face noul ales al sistemului. Potrivit Bibliei, fiecare pom va fi judecat dupa roadele lui.

Altfel, intreaga lume de azi e in confuzie si se afla la o mare rascruce. Globalismul a fost stopat temporar, dar tendinta de globalizare ramane ireversibila fiind una din consecintele progresului tehnologic. Evolutia constiintei umane a ramas insa in urma tehnologiei si nu stim ce ne asteapta. Adaptarea la noile timpuri trebuie facuta totusi cu demnitate si cu lideri nationali si mondiale de onoare. Unde sunt acei lideri cu dragoste de tara, cu respect pentru valorile ei, si cu frica de Dumnezeu? Nu mai avem oare asemenea lideri or nu mai vrem sa-i gasim si sa-i promovam? In ce priveste sefii nostri politici, potrivit unei zicale populare, De unde nu este, nici Dumnezeu nu cere!

Se pare ca omenirea nu mai are de ales decat intre capitalismul occidental excesiv de lacom, neo-imperialismul rusesc in continuare agresiv, si comunismul chinezesc cu manusi de matase. Intre timp, razboiul fratricid din Ucraina continua, Orientul Mijlociu ramane in flacari, China si Orientul Indepartat clocotesc, si America a intrat in deruta. Parca ne apropiem de apocalipsa biblica!

Prof. Dr. Nicolae Dima,

USA