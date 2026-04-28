Oana Pelea taxează refuzul președintelui Nicușor Dan de a interveni tranșant în scandalul politic al momentului.

„Dacă ați mediat… ați mediat prost…”, iar <conflictul a explodat>, consideră actrița.

„Domnule Președinte Nicușor Dan, ne puteți spune în ce a constat medierea dumneavoastră?

Dacă ați putea să ne răspundeți înainte de a fi suspendat…”, a scris Oana Pellea, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook.

Oana Pellea îi solicită și câteva răspunsuri președintelui

Nu credeți că trebuie să vă asumați nereușita? Nu credeți că trebuie să aveți o declarație publică în legătură cu criza în care se află țara?

Nu credeți că trebuie să veniți cu soluții ?

Nu credeți că electoratul care v-a votat ar merita o reacție asumată din partea dumneavoastră?

Sau astea nu sunt în atribuțiile Președintelui?”

”Ne-am pus speranțele în dumneavoastră”

Actrița invocă legitimitatea mandatului său de președinte, arătând că se sprijină pe un electorat eterogen.

„Unii dintre noi v-am votat si ne-am pus speranțele în dumneavoastră…

Alții v-au votat ca fiind răul cel mai mic, alții v-au votat pentru că ati promis că îl veți numi în funcția de prim-ministru pe Domnul Ilie Bolojan…

Toți am avut speranța că o să scăpăm de mafie, de corupție etc… Să-mi fie cu iertare, dar între noi există o mare dezamăgire”, a scris Oana Pellea.

Moțiune

O moțiune de cenzură va fi depusă împotriva premierului Ilie Bolojan de către PSD și AUR, au comunicat luni, într-o conferință, Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare:

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a insistat

că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, susținerea moțiunii de cenzură fiind un demers parlamentar.

Chestionat luni, la Digi FM, în legătură cu susținerea premierului Ilie Bolojan

șeful statului a evitat un răspuns tranșant, argumentând că poziția sa de mediator îi impune echidistanță.

„În momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț”.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR, USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare.

Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…)

Prin faptul că inclusiv azi de la ora 10.00 are loc acea discuție, în mod civilizat, românii să aibă încredere că mergem în direcția corectă”, a spus Nicușor Dan.