Oficialii români, alături de Ucraina: „Ucraina luptă pentru noi toți!”

La patru ani de la începutul războiului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria se aprind în culorile Ucrainei. Președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan declară că lupta vecinilor noștri este scutul Europei și promit sprijin necondiționat până la obținerea unei păci juste și durabile.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
La patru ani de la începutul războiului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria se aprind în culorile Ucrainei. Președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan declară că lupta vecinilor noștri este scutul Europei și promit sprijin necondiționat până la obținerea unei păci juste și durabile.

Se împlinesc astăzi patru ani de când Rusia a început atacul asupra Ucrainei. În această seară, clădirea Guvernului României va fi iluminată în albastru și galben pentru a onora rezistența poporului vecin. Oficialii români au transmis că sprijină lupta ucrainenilor pentru libertate și pace. Acest moment amintește de începutul celui mai violent conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

UPDATE: Dominic Fritz avertizează că ucrainenii plătesc deja de patru ani prețul vieții pentru a ține Rusia departe de granițele României. Acesta consideră că atacul asupra Ucrainei este, de fapt, un atac asupra libertății întregii Europe.

„Ucraina luptă de patru ani pentru suveranitate, pentru democrație și pentru Europa. Ucraina ține Rusia pe loc și pericolul departe de granițele României. De patru ani, ucrainenii plătesc și pentru noi prețul vieții. Această fundație a păcii este bombardată. Dacă Ucraina cade, toți cădem”, a transmis Dominic Fritz pe Facebook.

Mesajul lui Ilie Bolojan

„Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace. Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe”, a scris premierul pe Facebook.

Reacția lui Nicușor Dan la patru ani de la invazie

Președintele României a vorbit despre sacrificiile uriașe făcute de cetățenii ucraineni în tot acest timp. Nicușor Dan a afirmat că țara noastră va susține Ucraina pe tot parcursul acestui drum lung spre pace.

„De atunci, Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile. Familii destrămate, drame inimaginabile, vieţi pierdute, toate acestea reprezintă sacrificii şi eforturi uriaşe, pentru care suntem recunoscători poporului ucrainean. România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar”, a declarat Nicușor Dan pe Facebook.

Bilanțul dureros după 1.460 de zile

Războiul pornit de Vladimir Putin a distrus milioane de vieți și orașe întregi. Peste 8 milioane de oameni au fost nevoiți să fugă din țară de la începutul atacurilor. Deși liderii mondiali au încercat să oprească dezastrul prin diplomație, Rusia a ales calea armelor pe 24 februarie 2022. România a fost printre primele țări care au ajutat refugiații și a primit trupe suplimentare NATO pentru siguranța regiunii.

  1. De ce a existat Rusia Kieveana? pt ca toti erau un popor cotropit de mongoli „Hoarda de aur” ca s-au infiltrat mai multi in ADN-ul de la Kiev decat in alte zone e ca si cum Dobrogea n-ar trebui sa fie a noastra pt ca sunt urmas otomani si ai hoardei de aur…

    Răspunde
