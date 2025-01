Padre Bichir și mama lui Călin Georgescu

Florian Bichir, zis încă de pe vremea cînd lucra la Evenimentul zilei „padre Bichir”, fost membru CNSAS (greu de înțeles cine și de ce l-a desemnat), intră pe neașteptate în rol. A păstrat „de ani de zile” documente despre Aneta Popescu, mama lui Călin Georgescu, care ar fi fost legionară în timp ce aceasta era funcționară la Ministerul Agriculturii.

Pe cuvîntul tău, Padre? Chiar așa? Cum de ți-a trecut prin minte să păstrezi peste ani un asemenea document?

L-ai primit și la Unitatea Militară de securitate de la Grădiștea cînd ai terminat școala de sublocotenent SRI? (unde ai fost trimis, după cum aflu abia acum, la recomandarea Patriarhului Teoctist!)? Și la plecare ți s-a spus, ai grijă de document și să-l scoți cînd ți se ordonă?

Sau acum ai primit și documentul și comanda?

Personal nu înțeleg cum ai ajuns cu controlul arhivelor pe vremea cît erai la CNSAS tocmai la Aneta Popescu? Și cum ai plecat cu documentele acasă? Sau ți s-a spus, sublocotenent Bichir, le iei, stai cuminte și își dăm noi un ordin cînd să-l scoți? L-ai verificat?

Nu cumva era un fals și ai picat de fraier?

Padre, te dai istoric? Știi tu că femeile erau în cuiburi legionare? Ai auzit de „cetăți” și de activitatea de binefacere a acestora? Știi tu că la o vîrstă fragedă Aneta Popescu era periculoasă? A desfășurat activități criminale și antisemite? Și dacă ești numai o unealtă? Te-au luat de prost și te-au împins pe scenă, știind că-ți place la televizor?

„S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidențial, unde ești înscris în mișcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune așa: «Sunt înscrisă în Mișcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica »). E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae”, a spus așa-zisul istoric și sublocotenent de la școala SRI de la Grădiștea, zis și padre Bichir Florian, prezent în emisiunea comandată cu mai multe documente, despre care a precizat că sunt din arhiva CNSAS.

Din păcate, abia tîrziu am descoperit ce soi de om este Florian Bichir, zis acoperit, zis Padre, zis istoric, abia după ce am plecat de la Evenimentul zilei.

După această dezvăluire dubioasă, mai am niște îndoieli. Ce fel de misiune ai avut cînd ai venit la ziar?

Și dacă ți-ai îndeplinit-o cu succes și de-aia te-au promovat la CNSAS?