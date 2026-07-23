Capitala României va găzdui, în perioada 3-7 august 2026, cea de-a XIV-a ediție a Congresului Mondial de Studii Siriace și cea de-a XII-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Organizate la Palatul Parlamentului de către Institutul Levant, în parteneriat cu Academia Română și Fundația Română pentru Democrație, evenimentele marchează o premieră absolută pentru Europa de Est, potrivit unui comunicat de presă remis de mai multe instituții.

Aflate sub egida Parlamentului României, cele două manifestări academice pun accent pe tema centrală „Pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material și spiritual”. Summitul științific reunește manuscrise seculare și cercetări de ultimă oră privind cultura și istoria Orientului creștin.

Inițiativa continuă demersul lansat de fostul președinte Emil Constantinescu în 2011

Evenimentul va aduce la București 400 de participanți din 33 de țări, reprezentând 176 de universități de prestigiu din întreaga lume. Reuniunea continuă demersurile internaționale inițiate prin „Inițiativa Levant pentru Pace Globală”, lansată în 2011 de prof. emerit Emil Constantinescu.

Mandatul de organizare a fost încredințat dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, director general al Institutului Levant și cercetător în cadrul Academiei Române, în cadrul ediției din 2022 de la Paris. Congresul Mondial de Studii Siriace are o tradiție de peste 50 de ani, având loc o dată la patru ani. Printre orașele care au găzduit edițiile anterioare se numără Roma, Cambridge, Berlin (Göttingen) sau Beirut.

Deschiderea oficială va avea loc luni, 3 august 2026, și va include înalți reprezentanți ai Președinției României, Guvernului, Senatului, Camerei Deputaților, Patriarhiei Române, precum și ambasadori ai țărilor participante.

Organizarea manifestării sprijină tranziția instituției către o nouă denumire: Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Prin inițiative de diplomație culturală și științifică, institutul urmărește să poziționeze România ca mediator cultural și spațiu de reconciliere între Orient și Occident.

La realizarea proiectului contribuie parteneri instituționali majori, printre care: