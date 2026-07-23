Capitala României va găzdui, în perioada 3-7 august 2026, cea de-a XIV-a ediție a Congresului Mondial de Studii Siriace și cea de-a XII-a Conferință Internațională de Studii Arabe Creștine. Organizate la Palatul Parlamentului de către Institutul Levant, în parteneriat cu Academia Română și Fundația Română pentru Democrație, evenimentele marchează o premieră absolută pentru Europa de Est, potrivit unui comunicat de presă remis de mai multe instituții.
Aflate sub egida Parlamentului României, cele două manifestări academice pun accent pe tema centrală „Pacea și dialogul, premise pentru protejarea patrimoniului material și spiritual”. Summitul științific reunește manuscrise seculare și cercetări de ultimă oră privind cultura și istoria Orientului creștin.
Inițiativa continuă demersul lansat de fostul președinte Emil Constantinescu în 2011
Evenimentul va aduce la București 400 de participanți din 33 de țări, reprezentând 176 de universități de prestigiu din întreaga lume. Reuniunea continuă demersurile internaționale inițiate prin „Inițiativa Levant pentru Pace Globală”, lansată în 2011 de prof. emerit Emil Constantinescu.
Mandatul de organizare a fost încredințat dr. habil. Cătălin-Ștefan Popa, director general al Institutului Levant și cercetător în cadrul Academiei Române, în cadrul ediției din 2022 de la Paris. Congresul Mondial de Studii Siriace are o tradiție de peste 50 de ani, având loc o dată la patru ani. Printre orașele care au găzduit edițiile anterioare se numără Roma, Cambridge, Berlin (Göttingen) sau Beirut.
Deschiderea oficială va avea loc luni, 3 august 2026, și va include înalți reprezentanți ai Președinției României, Guvernului, Senatului, Camerei Deputaților, Patriarhiei Române, precum și ambasadori ai țărilor participante.
Organizarea manifestării sprijină tranziția instituției către o nouă denumire: Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. Prin inițiative de diplomație culturală și științifică, institutul urmărește să poziționeze România ca mediator cultural și spațiu de reconciliere între Orient și Occident.
La realizarea proiectului contribuie parteneri instituționali majori, printre care:
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Patriarhia Română și Arhiepiscopia Romano-Catolică de București;
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Guvernul României, prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă;
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Fundația Sfânta Tecla;
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Universitatea din București, SNSPA, Institutul Diplomatic Român și alți parteneri naționali și internaționali.
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2 comentarii
Bună ziua! Felicitări pentru eveniment !
Ar fi un prilej extraordinar să putem și noi să venim la eveniment. Aș dori să știu între ce ore se desfășoară, dacă este timp și după orele 16:00 eu lucrând până la ora 15:30. Sunt și târguri de cărți, zone de întâlniri pentru public ? Idea este că fiind în zile de lucru singurele posibilități ar fi după serviciu. Sunt și expoziții spectacole concerte în diverse alte locații din București (Ateneul Român, Opera Română, ARCUB, etc.) ? Adică acest eveniment să cuprindă întreg Bucureștiul. La Palatul Parlamentului congresul și în alte părți ale Bucureștiului alte secțiuni ale acestui eveniment cultural. Îmi doresc foarte mult să particip la diverse evenimente ca acesta, să particip la diverse concerte să simt energia pozitivă a acestui eveniment, să cunosc foarte multe persoane din diverse zone geografice. Este minunat.
Dar dacă la Palatul Parlamentului după lucrările zilnice ale congresului vor fi foarte multe evenimente culturale până seara târziu în Palatul Parlamentului în diverse zone destinate publicului larg ? Aș fi foarte bucuros.
Aș dori să pot participa și după orele de serviciu. Ar fi bine să putem participa și după orele de serviciu.
Vă mulțumesc mult!
Gargara turistica ,’ chelului ii lipseste tichia de margaritar’