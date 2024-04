Pierce Brosnan, tot spion

Actorul irlandez Pierce Brosnan, cunoscut mai ales pentru interpretarea agentului 007 în unele dintre filmele din seria „James Bond”, va reveni la producţiile de spionaj pentru a juca în „A Spy’s Guide to Survival”, noua peliculă a regizorului Simon Barry, transmite vineri EFE.

Starul din cunoscutul serial „Remington Steele”, în care a interpretat rolul unui detectiv, va întruchipa în noul lungmetraj un spion retras şi singuratic care îşi face ieşirea din ascunzătoare datorită unui vecin enigmatic, potrivit revistei de specialitate.

Secretele celor doi vor ieşi la iveală în filmul ce marchează debutul în regia de lungmetraj al lui Simon Barry, care semnează, de asemenea, scenariul.

Filmul este produs de Passage Pictures, deţinută de antreprenorul şi producătorul Uri Singer, potrivit The Hollywood Reporter.

Pierce Brosnan l-a interpretat pe James Bond în „GoldenEye” (1995), „Tomorrow Never Dies” (1997), „The World Is Not Enough” (1999) şi „Die Another Day” (2002).