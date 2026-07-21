PNL, condus cu securea Justiției deasupra capului

În ședința de luni a PNL, Ilie Bolojan a anunțat că e momentul bilanțului pentru unii dintre șefii de filiale liberale care nu au performat la alegerile din trecut. Consecința a fost că patru șefi de sector trebuie să plece din fruntea organizațiilor bucureștene. Plus alți doi din filialele din țară.

PNL Ialomița – Dragoș Soare

PNL Galați – George Scarlat

PNL Sector 2 – Monica Anisie

PNL Sector 3 – Andrei Baciu

PNL Sector 4 – Ionuț Stroe

PNL Sector 5 – Dan Meran

Aceștia sunt apropiați ai grupării pro-Veștea, care susține un guvern cu PSD. Ei se numără printre liberalii care nu au respectat decizia partidului de a nu susține un premier impus peste votul conducerii și al majorității din PNL.

„Indiferent pe cine pune nu are valoare, că pierde procesul”

Disidenții au transmis deja mesajul că deciziile luate de partid, chiar și cu o majoritate de două treimi din voturi, nu au valoare pentru ei. Se așteaptă ca actele să fie anulate pe cale juridică.

„Indiferent pe cine pune nu are valoare, că pierde procesul și toate actele sunt nule din punct de vedere juridic”, au transmis surse pentru Cotidianul, chiar în timp ce se votau deciziile.

Declarația este făcută în contextul unei serii de decizii judecătorești anterioare favorabile disidenților.

Cum a jucat Justiția în filmul „Puciști contra Bolojan”

Pe 1 iulie, Tribunalul București a suspendat decizia Consiliului Național al PNL de a convoca Congresul. La Congres fusese modificat statutul și fuseseră destituiți din funcție liberalii anti-Bolojan. Suspendând organizarea lui, toate hotărârile ulterioare au rămas practic în aer. Era ultima decizie dintr-o serie de sentințe favorabile celor care și-au câștigat în spațiul public eticheta de „puciști”.

Pe 18 iunie, la trei zile după alte decizii luate de PNL în Biroul Politic Național, disidenții reușiseră o altă performanță la Tribunalul Ilfov. Să suspende deciziile partidului de a nu susține Guvernul Veștea și de a-i sancționa pe parlamentarii care dau votul pentru acest executiv și pe cei care vor accepta să fie membri în guvern.

Cine sunt răzvrătiții care au răsturnat votul partidului

Acțiunile în instanță au fost intentate de 16 parlamentari PNL.

Monica Anisie,

Andrei Baciu,

Sorin Cîmpeanu,

Mihai Culeafă,

Alina Gorghiu,

Ion Iordache,

Aneta Matei,

Ciprian Pandea,

Nicoleta Pauliuc,

Alexandru Popa,

Răzvan Prişcă, George Scarlat,

Ionuţ Stroe, Mihail Veştea,

Sebastian Rusu

Eduard Mititelu.

Pe lângă ei, împotriva lui Bolojan mai sunt câțiva lideri locali și de la centru. Cei mai cunoscuți – Alina Gorghiu, Adrian Veștea, Alin Tișe, Rareș Bogdan, Toma Petcu.

Democrație pe stil nou, votul partidului nu mai contează

Pe scurt, niciunul dintre cei menționați nu a putut fi înlăturat din funcție, cu toate voturile majoritare, din toate structurile de conducere ale PNL.

Deși au votat pentru demitere și forurile restrânse, și cele intermediare, inclusiv Congresul – cea mai largă formă de conducere a unui partid – nu a contat.

Justiția a decis că sunt nule toate hotărârile și i-a repus în funcție pe cei care au acționat peste capul partidului și au militat pentru alianță cu PSD în continuare.

Musafirul nepoftit

Liberalii lui Bolojan par legați de mâini și de picioare. Au în casă un musafir nepoftit care, când i-au spus să plece, i-a dat în judecată și a câștigat. Așa că trebuie să-l găzduiască fie că le place, fie că nu.

Și ca povestea să fie completă, musafirul s-a apucat să facă și modificări prin casă. Deși PNL are deja o platformă doctrinară votată la Congresul din 2025, „puciștii” spun că nu le mai place și vor alta.

O numesc platforma liberal-conservatoare, cea care ar trebui să aducă partidul pe drumul cel bun. În substrat, dincolo de platitudinile politice spuse în cascadă zilele acestea, platforma spune că nu e bine ca PNL să meargă alături de USR, ci de PSD. Adică România să aibă un guvern stabil cu orice preț, inclusiv cu prețul ca PNL să rămână în continuare alături de PSD.

Intenția reală e împachetată frumos – toate vocile să se audă, liberalii să dezbată democratic în partid care e direcția de urmat, deciziile să nu mai fie luate arbitrar. Arbitrar fiind votul a două treimi dintre membrii PNL.

Ce poate face Ilie Bolojan?

Președintele PNL pare legat de mâini și de picioare, dacă puciștii vor continua să câștige în instanță și să răstoarne orice decizie a partidului. Statutul și regulamentele interioare nu mai contează. O premieră în viața unui partid postdecembrist.

Bolojan va trebui să conducă, în timp ce are musafiri nepoftiți la masă. Musafiri care, pe deasupra, răspândesc în spațiul public înregistrări audio din ședințele PNL, cu bucățele de informație care le sunt favorabile.

Ce a greșit Ilie Bolojan?

Voci din partid spun că președintele PNL a greșit la Congresul din 2025, când a lăsat partidul să se lanseze într-un adevărat festival al democrației, nu ca acela de pe vremea confruntării Orban – Cîțu – Iohannis.

În loc să candideze cu o moțiune și cu o echipă a sa, a lăsat candidaturile pentru funcțiile din partid la liber. Și s-a văzut înconjurat de inamici, nu de oameni cu ajutorul cărora să conducă partidul coerent.

A greșit apoi când, prea ocupat cu guvernarea, nu a pus în aplicare la timp decizia ca cei cu rezultate slabe să fie demiși. O face abia după un an, când deja nu mai decide PNL, ci decid tribunalele.

Un membru SOS nu e soluția

De asemenea, opinia publică a reacționat negativ la selecția unora dintre oamenii noi aduși să conducă partidul. Este de notorietate rumoarea publică atunci când un fost membru SOS, traseist autentic, a fost adus să conducă filiala Ialomița.

Războiul de uzură îl dezavantajează pe Ilie Bolojan

Deznodământul nu se întrevede curând. E un război de uzură care îi va avantaja pe cei care nu vor schimbarea pe care le-o propune Ilie Bolojan. Iar războiul nu se dă doar cu disidenții.

Atacurile zilnice ale PSD contribuie masiv, iar poziționarea lui Nicușor Dan pune capac situației. Președintele e interesat să pună un guvern cu orice preț și insistă ca PNL să revină alături de PSD la masa discuției. Este deci pe aceeași lungime de undă exact cu liberalii care îi fac opoziție internă lui Ilie Bolojan.

PNRR și starea economiei, inamicii lui Bolojan

Ilie Bolojan riscă să se erodeze. Susținătorii săi, cei care așteaptă reforme, se vor plictisi. Va interveni lehamitea de jocul politic interminabil care nu duce nicăieri.

Peste toate vine riscul ca România să nu acceseze banii din PNRR, cele 5 miliarde de euro rămase, sau să fie retrogradată la junk. Ca premier interimar, indiferent cine are dreptate, indiferent câte piedici îi pune PSD, Ilie Bolojan va deconta, măcar parțial, eșecul.

Președintele PNL are nevoie de o victorie clară, în contextul în care are mai mulți inamici politici – „puciștii”, PSD, Nicușor Dan. La care se adaugă deciziile din Justiție care au întors până acum orice vot dat de majoritatea din partidul pe care-l conduce.