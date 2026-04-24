Politico: Revenirea lui George Simion și ascensiunea AUR în sondaje

Liderul AUR, George Simion, revine în prim-planul politicii românești, pe fondul crizei politice și al scăderii încrederii în partidele tradiționale, potrivit Politico.

De Mădălina Hodea - redactor
Politico Europe arată că George Simion și Alianța pentru Unirea Românilor revin în prim-planul politicii românești, în ciuda pierderii alegerilor prezidențiale din 2025. Creșterea partidului este alimentată de nemulțumirea față de partidele tradiționale, instabilitatea guvernamentală și măsurile economice nepopulare. În acest context, AUR câștigă teren în sondaje și ar putea deveni un actor politic major în perioada următoare.

Liderul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, traversează o revenire politică semnificativă. Totul în ciuda eșecului din alegerile prezidențiale din 2025, arată o analiză publicată de Politico.

Potrivit sursei citate, partidul AUR profită de instabilitatea politică și de nemulțumirea crescândă față de partidele tradiționale, reușind să își consolideze poziția în sondajele de opinie. Contextul politic actual, marcat de tensiuni în coaliția de guvernare și de măsuri economice nepopulare, creează un teren favorabil pentru discursul anti-sistem promovat de Simion. Politico notează că acest tip de mesaj găsește tot mai mult ecou în rândul electoratului.

Deși nu a câștigat funcția prezidențială, Simion rămâne una dintre cele mai vizibile figuri ale opoziției. AUR este prezentat ca un potențial actor-cheie în viitoarele evoluții politice din România. Analiza mai subliniază că ascensiunea AUR se înscrie într-o tendință mai largă la nivel european. Partidele naționaliste și populiste câștigă teren pe fondul nemulțumirilor sociale și economice.

Ce se întâmplă acum în România

Miniștrii PSD și-au dat joi demisia din guvernul Bolojan, după ce social-democrații i-au retras luni premierului sprijinul politic în urma unui vot intern. Decizia de retragere a miniștrilor a fost luată miercuri, în unanimitate, într-o ședință a Biroului Politic Național. Pe lângă miniștrii, pleacă și Radu Oprea, secretarul general al guvernului.

Pașii PSD pentru retragerea miniștrilor și moțiunea de cenzură

Surse politice au adăugat pentru Cotidianul faptul că PSD a pus la punct ultimele detalii pentru perioada următoare a crizei politice. Primul pas urmează să fie retragerea miniștrilor din guvern.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, surse din PSD nu exclud ca aceasta să fie depusă chiar după data de 1 mai. După retragerea miniștrilor, PSD va informa președintele și Parlamentul și va aștepta câteva zile ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze sau să meargă în Parlament pentru un vot de încredere. În caz contrare, social-democrații vor depune o moțiune de cenzură.

  2. Vorbeti prostii ca la Ojdula, AUR se spage, SSimion ramane cu militienii lui legio, iar ceilalti se duc cu europenii. PSD se duce pe drula, ca-i drulita !

  3. nu te inchina la muritori, daca nu ai un Dumnezeu, respecta-ti macar mama…bolo este din alta lume nu are nimic omenesc un robot la usa lui Macron si el pe duca…

  4. E momentul magic pentru AUR :daca isi joaca cartea si ingroapa PSD ,viitorul ii apartine,daca pune botul cu PSD impotriva lui Bolo,viitorul e in ceata
    Bolo sustinut acum de toti romanii,are ocazia sa destrame definitiv PSD care fura neintrerupt Romania de 36 de ani!

    1. Il sustin rumanii gen pretenul Iancu Salajanu din judetul vecin si tovaras.

    2. Ai fost tare simpatic cu „Bolo sustinut acum de toti romanii”.
      Pensionarii nu stiau ce si cum sa faca sa nu mai primeasca indexarile, ca e lege. Noroc cu Bolo!!!

    3. Bolovan, „susținut acum de toți românii” 🤣🤣 trebuie să guverneze pentru ei, nu împotriva lor sau a unor partide. Bolo al tau e un trădător din clanul mafiot bruxelez. Românilor nu le plac trădătorii.

  5. Simion a devenit frecventabil și a mai câștigat niște procente bune prin cele trei propuneri, care chiar dacă nu-i aparțin, surprinzător, le-a adoptat: Parlament 300, tăierea subvențiilor pentru partide, alegeri primari în două tururi.
    Acum Bolo, dacî e deștept, ar trebui să profite de asta și să propună în Parlament aceste legi, să verifice susținerea AUR, să-i apropie. Dacă nu o face înseamnă că nu vrea și e mai bine să plece, că doar taxe și impozite puteam pune și noi.

  6. in clipa in care a afirmat ca este dispus sa ajute/sustina vreun partid care-i voteaza legile, aceasta negociere e un troc mizer…pt ca este in stare sa treaca peste situatia de dezastru guvernamental si de tara doar pt niste legi…dar marii ”indrumatori” Peiu si Dungaciu…clatina partidul

    1. Astia sunt doi cai troieni bagati pe usa din dos in partid. Georgel stie dar nu a putut sa nu-i primeasca.

  7. Romania, pajistea Maicii Domnului
    Cand ai la dispozitie o turma de ovine, orice asin care apare intamplator este urmat de toata turma.

  8. Cu SSimion nu discuta cineva, toata lumea il trateaza asa cu este. Altfel, orice vot are importanta lui in conditiile inexistentei unui partid dominant.

