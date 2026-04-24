Politico: Revenirea lui George Simion și ascensiunea AUR în sondaje

Liderul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, traversează o revenire politică semnificativă. Totul în ciuda eșecului din alegerile prezidențiale din 2025, arată o analiză publicată de Politico.

Potrivit sursei citate, partidul AUR profită de instabilitatea politică și de nemulțumirea crescândă față de partidele tradiționale, reușind să își consolideze poziția în sondajele de opinie. Contextul politic actual, marcat de tensiuni în coaliția de guvernare și de măsuri economice nepopulare, creează un teren favorabil pentru discursul anti-sistem promovat de Simion. Politico notează că acest tip de mesaj găsește tot mai mult ecou în rândul electoratului.

Deși nu a câștigat funcția prezidențială, Simion rămâne una dintre cele mai vizibile figuri ale opoziției. AUR este prezentat ca un potențial actor-cheie în viitoarele evoluții politice din România. Analiza mai subliniază că ascensiunea AUR se înscrie într-o tendință mai largă la nivel european. Partidele naționaliste și populiste câștigă teren pe fondul nemulțumirilor sociale și economice.