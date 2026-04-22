POT acuză că „omul lui Simion” vrea să-i șteargă din Parlament. Mulțumiri pentru Șoșoacă

„AUR votează din nou cu Puterea împotriva POT. Mihai Enache, omul lui Simion, a cerut astăzi schimbarea numelui Grupului POT în Parlament”, acuză partidul Anamariei Gavrilă pe Facebook.

Formațiunea suveranistă fondată pe valul susținerii lui Călin Georgescu a fost aproape evaporată în Parlament. Mai mulți parlamentari ai grupării au plecat către PACE, alții au rămas independenți, în timp ce acum Răzvan Mirel Chirița a plecat împreună cu mai mulți deputați din POT, la o lună după ce a preluat șefia grupului partidului de la CD.

Anamaria Gavrilă îi mulțumește partidului Dianei Șoșoacă pentru susținere.

„Singurul partid care s-a comportat corect: SOS România. Mulțumim colegilor de la SOS”, au mai scris cei de la POT pe Facebook.

În februarie, scandalul lua amploare în POT, după ce conducerea grupului de la Camera Deputaților a fost revendicată de două persoane. Este vorba despre Răzvan Chiriță, actualul lider de grup, deși a fost exclus din partid, care a anunțat că schimbă și denumirea grupului, dar și de Anamaria Gavrilă, președinta partidului, care vrea să devină din nou șefa grupului. Aceasta din urmă nu se bucură, însă, de sprijinul majorității deputaților, spun surse politice pentru Cotidianul.

Scandalul a început la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, unde Răzvan Chiriță a trimis un document prin care susține că într-o ședință a grupului POT din 15 decembrie 2025 s-a luat decizia schimbării denumirii acestuia din „Grupul parlamentar al Partidului Oamenilor Tineri (POT)” în „Grupul parlamentar UNIȚI PENTRU ROMÂNIA”.

Mai mult, acesta menționa că alți cinci deputați care au demisionat din grupul POT anul trecut aderă la grupul redenumit. În același document, Răzvan Chiriță a precizat că acesta este liderul grupului. Pentru Anamaria Gavrilă, însă, nu este atribuită nicio funcție de conducere.

Ceartă în plen

Scandalul s-a mutat și în prima ședință de plen a noii sesiuni. Sorin Grindeanu l-a chemat la tribună pe Răzvan Chiriță pentru a prezenta conducerea grupului POT, din calitatea de lider. Doar că Anamaria Gavrilă i-a luat-o înainte și a declarat, din nou, că Răzvan Chiriță nu mai este membru POT.

„Încă din sesiunea trecută, domnule președinte (n.r. Sorin Grindeanu – președintele Camerei Deputaților). Și nu ați luat act de această excludere. Așadar, aș vrea, ca președinte de partid care are privilegiul de a avea un grup în Camera Deputaților, să declarăm care este liderul, viceliderii și secretarii”, a spus Anamaria Gavrilă, în timp ce Răzvan Chiriță stătea alături și asculta.

„Președintele partidului nu poate face excluderi din grupul parlamentar”

Șefa POT a trimis și ea un document către Biroul Permanent. Aceasta specifica faptul că este liderul grupului POT și a trimis cinci scrisori de susținere din partea a cinci colegi. Cele două documente au creat confuzie pentru conducerea Biroului Permanent, astfel că au fost trimise Comisiei pentru regulament, care urmează să stabilească cine este liderul de grup, dar și dacă denumirea acestuia poate fi schimbată.

După ce a descoperit documentul trimis de Răzvan Chiriță, Anamaria Gavrilă a avut o reacție într-un comunicat de presă. Șefa POT a anunțat că a contestat schimbarea denumirii grupului, precum și aderarea unor membri noi.