Prăbuşirea unei cântăreţe legendare

Momente dramatice la un concert. Marinella, una dintre cele mai apreciate cântăreţe din Grecia, s-a prăbuşit pe scenă în timpul unui concert.

Artista a suferit un accident vascular cerebral. A ajuns la spital.

Momentul teribil a fost filmat. Concertul a fost un tribut adus carierei sale lungi.

Cântăreaţa a reprezentat Grecia la concursul Eurovision din 1974, care a fost câştigat de grupul suedez ABBA cu piesa „Waterloo”.

Are 86 de ani.

VIDEO

86-year-old legendary Greek singer Marinella collapsed on stage during her concert at the Odeon of Herodes Atticus on Wednesday and the concert was subsequently canceled.

She was taken to the hospital

The concert was a tribute to her long career#Μαρινελλαpic.twitter.com/sPycuEhHBs

— ελ σαλταδόρ (@elsaltador1) September 25, 2024