Prima plecare din rândurile parlamentarilor PSD după moțiunea cu AUR: Nu voi gira normalizarea fascismului

„Astăzi mi-am înaintat oficial demisia din Partidul Social Democrat. Decizia vine ca un pas firesc după ce ieri am refuzat să semnez moțiunea de cenzură, marcând momentul în care viziunea mea și direcția actuală a partidului au intrat pe contrasens total”, a scris Victoria Stoiciu pe Facebook despre demisia din rândurile parlamentarilor PSD.

Senatoarea a subliniat necesitatea unui cordon sanitar împotriva fascismului. Aceasta consideră că dacă rămânea în rândurile PSD, ar fi girat „normalizarea fascismului”.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului. Pas cu pas, până când monstrul va fi prea mare ca să îl răpunem.

Istoria este cel mai bun profesor. Ascensiunea fascismului în perioada interbelică nu s-a produs subit. A fost rezultatul unor concesii repetate făcute de forțele democratice, care au sacrificat viitorul pentru calcule politice mici și rațiuni de moment. De ce credeți că social-democrații germani păstrează cu sfințenie acest cordon sanitar în raport cu extremiștii lor? Pentru că se uită înapoi în istorie. Și nu vor să o repete.

Nu pot și nu voi gira niciodată normalizarea fascismului.. Este o linie roșie peste care nu se poate trece.”

Aceasta consideră că alianța cu AUR sacrifică democrația pentru interesele politice de moment ale partidului.

„Le mulțumesc colegilor social-democrați care m-au susținut în inițiativele legislative de până acum pentru buna colaborare. Din păcate, drumurile noastre se despart aici, nu pot face parte dintr-un proiect care sacrifică valorile democratice fundamentale pe altarul unor interese politice de etapă.”

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”