Propunerile lui Becal la Cotroceni. ”Eu mă dau exemplu”

Deputatul George Becali declară că a susținut, miercuri, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, introducerea impozitului progresiv.

El a propus și mărirea TVA de la 19% la 20%, pentru a crește încasările la buget.

‘Eu am spus și de TVA. Domnul președinte a spus că: ‘Nu măriți TVA. Exclus’. Dar părerea mea e că unde este 19 lei e și 20 de lei. Adică, unde dai un leu într-o 100, nu contează. Ca să câștigăm 1,5 miliarde. Pentru că e vorba de cam 30 de miliarde. (…) Dacă cumperi de 100 de lei și dai 119 lei, contează că mai dai un leu, adică 120? E un leu’, a declarat Becali presei.

De asemenea, deputatul neafiliat s-a pronunțat în favoarea impozitului progresiv, susținând astfel măsura propusă de PSD.

‘Pentru firmele care au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane – 25%. Că și așa au jefuit țara destul. Că sunt firmele mari, marile corporații. (…) Nu a vorbit, doar și-a notat anumite lucruri (președintele – n.r.). Asta cu impozitul progresiv și-a notat-o. Eu am spus că PSD are dreptate când vorbește despre impozit progresiv, că nu se poate altfel. Și așa au spus specialiștii. Facem noi acum minuni? De unde scoatem bani?’, a spus Becali.

El a oferit și exemplul personal, adăugând că la un profit anual de 10 milioane de euro ar putea să plătească un impozit de 2 milioane de euro, nu de 1,6 milioane.

‘Eu mă dau exemplu pe mine, om de afaceri. Probabil că firmelor și patronilor nu o să le convină ce am spus. Dar eu am spus: hai să tragem noi grosul, noi să suportăm această problemă pe care o are România. Și m-am dat exemplu pe mine: dacă am un profit de 10 milioane de euro într-un an, trebuie să plătesc 16%, cota unică. 16% înseamnă să plătesc 1,6 milioane. Păi mai plătesc încă 400.000 și dau 2 milioane. Că nu mă afectează cu nimic. Voi fi mai puțin bogat cu 400.000’, a menționat Becali.

Un număr de 21 de parlamentari neafiliați au fost prezenți la consultările de la Palatul Cotroceni.