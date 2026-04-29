„PSD a pornit această criză pentru că este într-o criză de identitate. Apelează la un joc de poker” – INTERVIU Cristian Andrei

Cotidianul a stat de vorbă cu Cristian Andrei, consultant politic și fondator al Agenției de Rating Politic, privitor la actuala criză politică. Acesta susține că situația sensibilă în care se află politica românească în acest moment a fost cauzată de „criza PSD și a partidelor mari”.

Totodată, acesta este de părere că „răul a fost deja făcut”, iar riscul de migrare a electoratului către partidele populiste crește alarmant. Pe de altă parte, unul dintre scenariile lansate în spațiul public, cel al alegerilor anticipate, este foarte puțin probabil, spune Cristian Andrei.

O guvernare PSD-AUR ar fi un compromis major pentru AUR, spune consultantul politic, care adaugă faptul că nici PSD nu va ieși basma curată din această asociere. Despre Nicușor Dan, Cristian Andrei spune că „a făcut bine că a rămas prudent”.

„PSD a pornit această criză”

Cotidianul: Există un vinovat principal pentru criza politica de astăzi?

Cristian Andrei: Criza PSD și a partidelor mari care vor mai multă putere. Aș vorbi de o cauza, nu de un vinovat, iar asta este criza partidelor mari și a partidelor mainstream care sunt erodate și în derivă. Partidele mari de altădată, îndeosebi PSD, și-au pierdut puterea și se zbat să rămână relevante.

PSD a pornit această criză pentru că este într-o criză de identitate și de direcție, vrea puterea de altădată, dar nu știe cum și apelează la gesturi politice radicale, la un joc de poker în care mizează pe criză și exasperare pentru a forța mâna celorlalți.

Și mai pe fond, e vorba de pierderea încrederii românilor în partidele mainstream care au dat un Parlament fragmentat. Din punctul ăsta de vedere, toți sunt vinovați, pentru că au transformat o coaliție a „ultimei speranțe” într-un câmp de luptă.

„Deblocarea politică se va face doar printr-o soluție forțată fie de președinte, fie de PSD”

Premierul Bolojan a anunțat că nu demisionează. PNL și USR nu mai vor o coaliție cu PSD. Președintele nu vrea un guvern din care să facă parte AUR. Este un blocaj total. Ce riscă România și cum se poate debloca această situație?

Nu e vorba de un risc, răul a fost deja făcut. Imediat, vom avea un blocaj care va paraliza guvernarea și economia, pentru câteva săptămâni, minimum. Asta vedem deja. Dar răul mai mare este că oamenii nu mai au încredere că soluțiile democratice, în coalițiile și partidele clasice, pot funcționa și vor migra spre populism și partide radicale. Suntem la o cotă de alarmă de peste 40% în acest punct în Barometrul Agenției de Rating Politic, Poll/Int România. Mai mult, partidele din coaliție au normalizat AUR și populismul, l-au adus la masă, la negocieri și asta va trimite și mai mulți votanți spre un pol populist.

Deblocarea politică se va face doar printr-o soluție forțată fie de președinte, fie de PSD. Vom ajunge la această confruntare în care fie președintele Dan va impune un premier și un compromis între aceleași partide din coaliție sau o parte dintre ele, fie PSD îi va impune președintelui o formulă pe care o are deja în buzunar. Numele premierului va fi cheia acestui conflict – își va impune președintele premierul sau PSD?

„Nimeni nu vrea anticipate”

Devine foarte probabil scenariul anticipatelor?

Cei care joacă acum acest joc al crizei vor mai multă putere prin jocuri de culise, nicidecum prin alegeri. Ei știu că la alegeri ar pierde și mai mult decât au acum și își doresc rearanjarea puterii prin forță, ignorând fragmentarea Parlamentului.

Deci nimeni nu vrea anticipate, probabil nici AUR, pentru că vrea să mai obțină puncte din erodarea guvernării până-n 2028. Jocul este despre controlul imediat al puterii, puțini se uită măcar la alegerile din 2028 ca să vadă dacă vor mai exista atunci, electoral vorbind.

„AUR ar alege să-și distrugă platforma antisistem pe care și-a creat-o și să-și pună trei trandafiri în piept”

Pentru cine va fi compromisul mai mare în cazul unei guvernări PSD-AUR? Pentru PSD sau pentru AUR?

Compromisul ar fi mai mare pentru AUR, cu siguranță, care ar alege să-și distrugă platforma antisistem pe care și-a creat-o și să-și pună trei trandafiri în piept. Practic, AUR și-ar sacrifica întreg capitalul electoral ca să facă PSD mare din nou și să-i dea un suflu nou, devenind remorca PSD și arătând ca o anexă.

Însă nici PSD nu ar avea de câștigat electoral din apropierea de AUR, pentru că acei votanți au părăsit PSD și alte partide pentru că pur și simplu nu le mai suportă, le detestă și vor altceva. Având în vedere gestul AUR de a sprijini fățiș PSD la moțiune, unul surprinzător, de acum încolo, trebuie să luăm în calcul și dacă AUR va mai exista sau nu în viitor sau va fi un satelit preluat la bucată, om cu om, de PSD pentru a sprijini o coaliție formată în forță de PSD.

Cum evaluați implicarea președintelui în actuala criză?

Nicușor Dan a ajuns președinte tocmai pentru că nu este parte dintr-un partid. E ADN-ul lui politic. Asta reprezintă un avantaj mare care îi dă o credibilitate mai mare, dar este și punctul unde totul se poate prăbuși, dacă ajunge să fie pus cu spatele la zid de partide și de Parlament.

Nicușor Dan a făcut bine că a rămas prudent, pentru că avea de ales doar între un grup politic minoritar sau altul la fel de minoritar, dar va veni momentul să joace, după moțiune, iar dacă va eșua, dacă i se va impune o coaliție peste voia sa, atunci va fi perceput slab.