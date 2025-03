PSD cere explicații de la Nicușor Dan

PSD i-a solicitat, luni, lui Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, să spună cine sunt persoanele care au donat pentru precampania sa sume mai mari de 40.500 lei, respectiv echivalentul a 10 salarii minime brute pe țară.

‘Nicușor Dan are obligația de a informa alegătorii cu privire la cine sunt finanțatorii săi înainte de începerea campaniei electorale. PSD solicită candidatului Nicușor Dan să prezinte transparent cine sunt persoanele care au donat pentru (pre)campania sa sume mai mari de 40.500 lei, respectiv echivalentul a 10 salarii minime brute pe țară. Conform propriilor sale declarații, sunt cel puțin două persoane fizice care au depășit acest plafon, iar potrivit legii, Nicușor Dan are obligația de a le face publică identitatea. În numele ‘transparenței’ și al ‘României oneste’ pe care le invocă, Nicușor Dan are obligația morală de a prezenta alegătorilor cine sunt finanțatorii săi înainte de începerea campaniei electorale, nu după alegeri, cum a procedat în cazul altor scrutine electorale’, se arată într-un comunicat de presă remis de PSD.

Social-democrații menționează că, având în vedere elementele care au determinat reluarea alegerilor prezidențiale, există cu atât mai mult un interes legitim al alegătorilor de a cunoaște cine sunt finanțatorii tuturor candidaților înscriși în competiția electorală pentru alegerile prezidențiale.

‘Pentru a-și forma opțiunile de vot în cunoștință de cauză, este important ca alegătorii să știe care sunt interesele de afaceri sau de altă natură ale celor care fac donații până la plafonul maxim de 810.000 lei prevăzut de legislația în vigoare. Dacă nu are nimic de ascuns, Nicușor Dan ar trebui să prezinte identitatea celor care susțin din umbră campania sa. Amintim că, în 2020, firma unui om de afaceri care a finanțat cu 10.000 de lei campania lui Nicușor pentru Capitală a beneficiat ulterior de contracte de peste 620.000 de lei de la Societatea de Transport București și de la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, ambele instituții fiind în subordinea primarului general. De asemenea, o altă persoană care l-a împrumutat pe Nicușor Dan cu 20.000 de lei pentru aceeași campanie a devenit ulterior consiliera personală a primarului general, iar apoi director al Administrației Parcul Natural Văcărești, aflată, de asemenea, în subordinea Primăriei Capitalei’, mai spune comunicatul.

Sâmbătă, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat că în precampania electorală cheltuielile sale sunt de aproximativ 900.000 de euro, bani pe care i-a strâns din donații. El și-a deschis sediul de campanie, aflat în apropiere de Parcul Cișmigiu, pe bulevardul Regina Elisabeta.

‘Suntem la 2,7 milioane de lei din donații și mai avem o donație de 500.000 de lei și o donație de 810.000 lei de la doi oameni de afaceri. Pentru precampanie vom avea probabil 900.000 de euro. Panotajul a costat 200.000 de euro, publicitatea online până în momentul ăsta – cam de 500.000 de euro, și alte cheltuieli – sondaje, deplasări. Partea a doua, campania adevărată, o să încercăm să împrumutăm cât mai mulți bani pe care – cred că putem să presupunem că vom face 3% – și statul ni-i va rambursa’, a spus Nicușor Dan, la conferința de presă susținută în noul sediu de campanie, întrebat câți bani a cheltuit până acum pentru precampania la alegerile prezidențiale.

Acesta a precizat că pe platforma pe care a deschis-o pentru donații s-au înscris deja 9.000 de oameni.