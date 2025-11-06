Reacția lui Cristi Chivu care i-a surprins pe italieni

Cristian Chivu a declarat că-și asumă responsabilitatea pentru jocul nereușit al echipei. Acestă reacție i-a surprins pe jurnaliștii italieni.

Iată ce au scris cei de la Tuttomercatoweb:

”Cuvintele lui Cristian Chivu după înfrângerea împotriva lui Napoli (1-3), meci marcat de eroarea lui Mariani în acordarea loviturii de de la 11 metri la contactul dintre Mkhitaryan și Di Lorenzo, au lăsat o impresie pozitivă.

Într-un moment în care preşedintele Beppe Marotta adoptase o poziție fermă, antrenorul lui Inter a ales să tempereze atitudinea: ‘Clubul are dreptul să facă ce consideră că este corect. Ca antrenor, sunt consecvent cu ceea ce am spus întotdeauna și nu mă voi plânge niciodată.

Am o demnitate și o abordare diferită a fotbalului față de alții. Încerc să schimb lucrurile, chiar dacă simt că lupt singur. În Italia, suntem obişnuiţi să plângem și să ne plângem, dar nu ar trebui să facem asta. Trebuie să evoluăm și să facem lucrurile așa cum trebuie’, a explicat antrenorul român.

Miercuri, după victoria Interului, marcată de o abordare prea blândă împotriva unor adversari inferiori precum Kairat Almaty, Chivu și-a asumat responsabilitatea în mod deschis: ‘Îmi asum responsabilitatea. Ca antrenor, poate că nu am reușit să transmit motivația și atitudinea potrivite, ceea ce este crucial într-un meci ca acesta.

Totuşi, acesta este încă un meci jucat la fiecare trei zile, nu este o scuză, ci un fapt. Am fi putut și ar fi trebuit să facem mai bine, deşi îmi asum cele trei puncte, care sunt bune pentru clasament și având în vedere nivelul în creştere al adversarilor.’

O altă declarație clară, fără echivoc. Una care ilustrează și mai mult atât antrenorul Chivu, cât și persoana Chivu.”

Victorie chinuită pentru echipa lui Chivu

Internazionale Milano s-a impus cu greu în meciul din Champions League. Echipa antrenată de Chivu a învins-o pe teren propriu pe modesta Kairat Almaty cu 2-1. Golurile au fost marcate de Martinez (45), C. Augusto (67)/ Arad (55`).