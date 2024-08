Rebelul Kyrgios s-a referit la Halep: I-au luat cariera

Nick Kyrgios nu are performanțe deosebite în sportul alb, dar a ieșit cu mult mai mult în evidență decât marile glorii prin atitudinea sa nonconformistă, ieșirile în decor chiar și în timpul meciurilor. Iar acum arată că nu se sfiește nici un moment să spună exact ceea ce gândește, indignat peste măsură de modul în care ITIA și WADA au decis să-l salveze pe liderul mondial masculin Jannik Sinner de acuzația de dopaj.

Kyrgios a fost de la bun început unul dintre cei care au ieșit imediat la atac, deranjat nu de situația lui Sinner, cu care e prieten și pe care îl consideră unul dintre cei mai buni jucători din circuitul ATP din lume. Australianul nu a putut accepta că două organisme mondiale, menite tocmai să apere integritatea în sport, au aplicat foarte clar standarde diferite de evaluare ale unor cazuri de dopaj.

Adică au acceptat fără nici o ezitare explicațiile lui Sinner că a fost vorba de un incident nefericit, pornit de la o cremă cu care și-a tratat o tăietură maseurul său, dar s-au dovedit de o intransigență extrem de dură în cazul Simonei Halep, care a dovedit că a folosit un supliment natural cu colagen care a fost infestat, la sfatul antrenorului Patrick Mouratoglou.

Jucătorul de la Antipozi pur și simplu trage la răspundere ITIA pentru faptul că i-a furat cariera și, spunem noi, și imaginea Simonei Halep, căreia nu i-a acordat nici o circumstanță, deși ea a susținut permanent că nu a folosit intenționat nici o substanță interzisă.

„Susțin în continuare ce am scris pe social media. Am văzut mulți prieteni din tenis care au trecut prin aceste teste doping și au fost suspendați. Am văzut jucători precum Simona Halep și Jenson Brooksby, ale căror cariere le-au fost luate. Mi se pare că mereu cazurile sunt judecate diferit, jucătorii sunt judecați diferit.

Nu am nimic personal cu Sinner. E unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment. Nu pot să neg asta. Am fost testat la hotel acum două zile. Suntem testați constant. Acesta este un sport pe care l-am practicat toată viața. Dacă terenul de joc nu este același pentru toată lumea, pierzi un pic din integritatea sportului”.