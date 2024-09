Relaţia lui Ciolacu cu serviciile secrete

Nici usturoi n-a mâncat… Premierul Marcel Ciolacu a susţinut, joi, într-un interviu, că are o relaţie „instituţională” cu serviciile de informaţii, şi nu una „politică”. Totodată, spune că a avut solicitări către serviciile de informaţii, care au vizat „probleme interne”, prin care să înţeleagă „anumite mecanisme mult mai bine” şi cum poate schimba lucrurile, ca să fie mai eficient.

„Am o relaţie instituţională, cum cred că e normal. Ca să iei decizii, trebuie să fii informat. Câteodată, acele informaţii ţi le doreşti să vină pe fiecare domeniu; câteodată, ele vin în funcţie de care crede serviciul că sunt priorităţile, sau – în cazuri excepţionale, am făcut şi eu acest lucru – am cerut eu lămuriri pe anumite aspecte. Am şi eu informaţii – şi de la miniştri, şi de la consilieri – şi atunci, ca să iau o decizie, am solicitat mai multe detalii. Nu am o relaţie de prietenie (…). Eu cred foarte mult în funcţionarea Statului Român. Şi cred că trebuie să ne vindecăm odată. Încet, încet, pare că suntem pe calea cea bună”, a spus Ciolacu la HotNews.ro.

„N-am o relaţie politică. Şi cred că aici a fost o mare greşeală în care politicienii mergeau la tenis, aveau petreceri împreună. Sunt evenimente, ca 1 Decembrie, în care toată lumea se vede cu toată lumea, că stăm la paradă. Dar cred că prietenia trebuie să se închidă acolo. Şi cred foarte mult în cutuma de a împărţi puterea serviciilor. Un director trebuie să fie de la Opoziţie şi un director trebuie să fie de la Putere. Cred că e un lucru câştigat în România şi trebuie continuat”, a mai zis Ciolacu.

Întrebat cum arată relaţia zilnică cu serviciile de informaţii, premierul a precizat că au prioritate informările din „zona de război”, iar la sfârşitul săptămânii parcurge tot ce a primit.

„Câteodată e o singură persoană să se ocupe de această poştă secretă. Pe urmă, nu ştiu dacă fac bine, fac rău… Să ştiţi că nu le-am citit de vreo săptămână, pentru că a fost atât de alert programul… Presupun că dacă era ceva foarte, foarte important şi urgent, aş fi primit de undeva un semnal că este o urgenţă. (…) Selectez şi văd despre ce este vorba, dar, la sfârşitul săptămânii, de obicei, parcurg toate informările. Zona de război normal că imediat o citesc. Sunt solicitările pe care le-am făcut eu şi îmi doresc nişte răspunsuri”, a explicat Ciolacu.

El a arătat că solicitările sale către serviciile de informaţii au vizat „probleme interne”, prin care să înţeleagă „anumite mecanisme mult mai bine” şi cum poate schimba lucrurile, ca să fie mai eficient.

„Foarte multe am cerut în zona de fonduri europene, unde sunt anumite obstacole, pentru că acolo este o cursă contra cronometru să atragem fondurile europene şi e o componentă importantă de sustenabilitate a bugetului şi a României în ansamblul său; zona de Transporturi, unde, iarăşi, sunt cele mai mari investiţii şi unde sunt foarte mulţi bani, trebuie şi foarte multă atenţie”, a detaliat prim-ministrul.

Şeful Guvernului a fost întrebat şi dacă, înainte de a fi persoană publică, a avut vreo relaţie cu serviciile secrete.

„Ştiţi bine că am 56 de ani. N-am fost nici membru de partid la Partidul Comunist… Fiind copil de pilot militar, erau nişte reguli foarte clare în ceea ce priveşte familia şi tata era ofiţer. Deci, nu… n-am avut. Am avut, în schimb, un frate mai rebel decât mine în tinereţe şi cu părul lung, cu desene pe pereţi, cu afişe din ‘Bravo’, cum erau vremurile respective. Într-o zi, a stat la un şpriţ cu colegii şi au făcut ei planul cum fug în Iugoslavia, pe vremea aceea. Şi am avut percheziţie în casă, cu toate că tatăl meu, repet, era ofiţer. Deci, eu nu m-aş întoarce la acele vremuri. Nu sunt membru al Securităţii, nu sunt ofiţer, am făcut Armata… Nu ştiu, cred că am ieşit caporal din Armată. Pe urmă, n-am mers la instruiri să devin ofiţer ş.a.m.d. N-am o relaţie şi sub nicio formă nu cer sfaturi politice serviciilor de intelligence”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.