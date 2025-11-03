Revine Simona Halep?

Simona Halep s-a exprimat cu privire la o posibilă revenire în circuitul WTA

De Florin Toader
Simona Halep s-a exprimat cu privire la o posibilă revenire în circuitul WTA

Simona Halep s-a retras din tenis după Transylvania Open de la Cluj, în luna februarie. Ea a fost învinsă cu un dublu 6-1, în turul al doilea, de către italianca Lucia Bronzetti.

Simona Halep a dat un răspuns tranșant cu privire la o posibilă revenire în circuitul WTA.

Într-o postare pe contul de Facebook, Simona Halep a scris:

„Cineva m-a întrebat astăzi: <<Simona, ți-ar plăcea să te întorci în circuit sau îți place mai mult această viață tipică legendelor?”>>
Sincer… mi-e bine cu această viață tipică legendelor.”

Halep a postat și pe contul de Instagram un videoclip în care anunță că se află la Turneul Campioanelor de la Riyadh „…fără presiunea de a juca.”

Simona Halep a fost numărul 1 în clasamentul WTA

Simona Halep a câștigat 24 de turnee WTA și două turnee de Grand Slam : Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019).

Halep a petrecut 64 de săptămâni consecutive pe locul 1 WTA și 363 de săptămâni consecutive în Top 10.

FOTO: Facebook/Simona Halep

