Rogobete, concluzii după 10 luni la Ministerul Sănătății

”Ieri mi-am depus demisia pentru că a fost decizia politică a PSD din care fac parte.

Ministerul Sănătăţii va fi condus în continuare de mine până când va apărea în Monitorul Oficial decretul de eliberare din funcţie, a declarat Alexandru Rogobete în conferinţa de presă.

Rogobte, la bilanț

Alexandru Rogobete a trecut în revistă realizările mandatului său de ministru.

După ce a prezentat rezultatele obținute, el a mulțumit public echipei sale, partenerilor sociali și personalului sanitar.

„Alexandru Rogobete a punctat faptul că succesul este rodul unui efort comun.”

El a arătat că că investițiile în infrastructura sănătății au totalizat 9 miliarde de euro, 2 miliarde fiind alocați prin bugetul de stat.

De asemenea, Rogobete a subliniat că aproximativ 30 de miliarde de lei au fost investiți în sănătate în ultimii 4 ani.

„În urma deciziilor politice, am considerat ca este necesar sa prezint un bilanț de mandat.

O să încerc să discut despre proiectele prin PNRR, alte investiții din arte surse de finanțare.

Aș vrea să mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, pentru că este munca unei echipe, nu numai a mea. Vreau să le mulțumesc echipei Ministerului Sănătății, mulțumesc sindicatelor, mulțumesc profesioniștilor în sănătate”, a arătat Alexandru Rogobete.

Țintele europene

Peste 2.500 de cabinete de medicină primară au primit echipamente noi în urma unei investiții de 720 de milioane de lei, a ministrul demisionar.

Totodată, România a depășit semnificativ țintele europene în zona ambulatoriilor de specialitate, a mai spus Alexandru Rogobete.

Au fost semnate 66 de contracte de finanțare, față de cele 30 impuse ca prag minim, potrivit acestuia.

„În zona medicinei primare, 2.509 cabinete au fost dotate cu echipamente medicale. Investiția totală în această componentă a fost de 720 de milioane de lei. Echipamentele includ EKG-uri, spirometre, holtere și ecografe. Ele sunt destinate în principal screening-ului și diagnosticului primar. La ambulatoriile de specialitate, au fost semnate 66 de contracte. Indicatorul minim cerut de Comisia Europeană era de 30. Ministerul l-a dublat. Dintre acestea, 48 de proiecte sunt complet finalizate, iar 18 sunt în curs de finalizare”, a spus Rogobete.

Investiții în maternități

Rogobete a anunțat că s-au investit 400 de milioane de lei în 35 de maternități pentru dotarea secțiilor de terapie intensivă.

Din totalul proiectelor, 21 sunt gata, iar celelalte 14 sunt aproape de finalizare, având un grad de execuție de peste 85%, a spus oficialul.

„În zona infecțiilor nozocomiale, 119 spitale au primit finanțare. Suma investită se ridică la aproape 2 miliarde de lei. Fondurile au mers către reabilitarea blocurilor operatorii, secțiilor de terapie intensivă și achiziția de echipamente de înaltă performanță. 77% dintre proiecte sunt deja implementate”, a spus Rogobete.

Oficialul a precizat, de asemenea, și că digitalizarea sistemului medical a reprezentat o prioritate a mandatului său și că a fost susținută de investiții de aproximativ 150 de milioane de euro în platforme administrative și registre profesionale.

Joi seară, Guvernul a trimis şi înregistrat la Administraţia prezidenţială demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de interimari.

Premierul Ilie Bolojan a decis, joi, ca ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, să preia interimar Ministerul Sănătăţii după demisia lui Alexandru Rogobete. Cseke Attila a mai deţinut funcţia de ministru al Sănătăţii.