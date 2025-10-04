„România nu își permite demisia lui Bolojan“

Dacă Ilie Bolojan a spus un lucru, eu cred că se va ţine de ceea a spus, afirmă preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, legat de o posibilă demisie a premierului.
Întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan va demisiona în cazul în care pachetul 2 de reforme nu va trece de Curtea Constituţională, Abrudean a adăugat:
”Domnul Bolojan e un om foarte serios şi foarte ferm. Dacă a spus un lucru, eu cred că se va ţine de ceea a spus. Sigur este decizia unilaterală a domniei sale. Eu sper să nu ajungem în această situaţie, pentru că România nu îşi permite să avem o astfel de situaţie. Eu cred că, în acest moment, Ilie Bolojan este printre foarte puţinii, dacă nu singurul om care are responsabilitatea, fermitatea şi credibilitatea necesară să facă aceste reforme. Nu cred că am vrea să ne întoarcem în altă postură, în care vine cineva de la zero să ia taurul de coarne şi să negocieze, să rezolve problema ţării. Eu cred că nu e cazul şi sper să nu ajungem la această situaţie”, a afirmat preşedintele Senatului.
Politicianul liberal a recunoscut că „va fi o problemă de legitimitate, aşa cum a spus-o foarte bine şi premierul. Înseamnă că nu mai prezint încrederea necesară, nu mai am legitimitatea necesară şi înseamnă că nu mai pot să fac reforme. De aceea şi discuţia despre demisie. Iar ideea de a rămâne un premier de formă nu există din punctul de vedere al acestui premier. Aşa cum ne-a obişnuit, omul vrea să facă treabă, sfinţeşte locul, pe unde a fost a făcut lucruri bune. Şi nu vorbim doar de Oradea, vorbim şi la Senat. A început o reformă, a promovat-o şi, până la urmă, şi-a dovedit efectele. Şi iată că efectele se văd inclusiv în buget, inclusiv în rectificarea bugetară în care am renunţat, am dat înapoi bugetului de stat 10 milioane de lei tocmai din această reformă”, a explicat preşedintele Senatului.
Pai de ce nu-si poate permite?
Datorita la reforme, ca ele poarta numele lui Bolojean?
sau PNL-eul de 14% care are tupeul sa faca pe marele boss? sau mai rau toate hotararile sunt aprobate de o comisie condusa de Fritz, ilegal presedinte de partid fara cetatenie are acces la informatiile statului…oare de ce?
1. cel mai mare partid 25% PSD trebuie sa dea PM si sa aiba cele mai importante ministere, nu chitibusii din PNl si USR…
2. Nu am votat PSD, dar cunosc unele prevederi din Constitutie si am suficient IQ ca sa discern realitatea actuala…
Seriosi si cinstiti se dau toți. Tara este datoare vanduta datorita lor de bine ce o conduc.Acum mai avem si un mototolit la Cotroceni.nu stie nimic dar vrea sa îl facă la vale pe Georgescu cu price preț.
Astia din Ardeal au problema cu narcisismul.asta e din ciclul „frumos sunt f*te-m-aș”
Sunt cel putin o mie mult mai buni ca el!
Abrudean , un produs nedorit de către romăni , al grupului de la Cluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuj … . Cu rude la Oradia .