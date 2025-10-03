Premierul, o persoană „inflexibilă”. ”Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea„ (video)

Premierul a fost întrebat cum comentează faptul că este perceput drept o persoană „inflexibilă”. Într-un interviu acordat Prima TV, Ilie Bolojan face o distincție între flexibilitate cu neseriozitate.

”Aici nu e vorba de flexibilitate”, a afirmat premierul Bolojan.

„Am încercat să nu confund flexibilitatea cu neseriozitatea întotdeauna, poate unii o confundă şi am încercat să tratez lucrurile cu seriozitate”, a argumentat primul-ministru.

În discuţiile din cadrul coaliţiei care formează guvernul pe care îl conduce a existat ”o anumită flexibilitate”, dar care trebuie bazată pe date, a mai spus acesta.

„Aici pot fi mai multe aspecte: unele de percepţii care sunt formate din afară, etichete care încearcă să ţi se pună, dintr-un anumit stil pe care îl are fiecare om şi altele pur şi simplu din nişte calităţi pe care trebuie să le ai ca să duci proiecte la capăt, dacă poţi să fii perseverent sau poţi să pari că eşti inflexibil, de exemplu. Am încercat să nu confund, cum să vă spun eu, flexibilitatea cu neseriozitatea întotdeauna, poate unii o confundă şi am încercat să tratez lucrurile cu seriozitate, iar atunci când am fost convins că un lucru trebuie făcut, cum este să reduci cheltuielile când ai 30 de miliarde pe care le împrumuţi în fiecare an şi îngropi România în dobânzi care vor jugula dezvoltarea în anii următori, aici sunt inflexibil pentru că nu se poate altfel. Uitaţi-vă unde am ajuns, deci aici nu e vorba de flexibilitate”, a afirmat Ilie Bolojan, la Prima Tv.

Acesta a subliniat că eticheta de „inflexibil” poate fi legată şi de stilul personal al fiecăruia.

Bolojan a dezvăluit despre sine că, în calitate de cumpărător, nu negociază, iar atunci când el este cel care face o ofertă calculează în aşa fel în aceasta „să fie cât mai corectă posibil, cât mai bine argumentată”.

„Şi vin cu o ofertă şi sigur că pare că sunt inflexibil pentru că este la nivelul de jos. Deci nu este un bluf din care pot să spui ”facem o reducere de 25%”, dar de fapt cedăm până la 10%. Nu! Dacă se propune o reducere de 25% undeva, înseamnă că din calcule chiar pleacă 10%. Nu, chiar se justifică că sunt 25%. Aici nu ne jucăm cu aceste lucruri. Dar v-am spus în această poziţie în care sunt, în care practic trebuie să creez un consens în coaliţie, indiferent ce se spune, am constatat că cel puţin până acum, cu toate discuţiile care au avut loc, coaliţia a luat nişte decizii, deci înseamnă că a fost o anumită flexibilitate, dar ea trebuie bazată pe date, pe argumente pe lucruri care stau în picioare”, mai spune primul ministru.