Scrisoare deschisă. A retrocedat Videanu, e jale acum

Mișcarea civică „Aici a fost o pădure / Aici ar putea fi o pădure” a trimis marți, 17 septembrie, o scrisoare deschisă către Ministerul Mediului, semnată și de alte ONG-uri, prin care atrage atenția asupra „situației foarte grave” a terenului retrocedat din parcul IOR și cere protecția autorităților pentru acesta.

Redăm mai jos textul scrisorii:

În atenția:

Domnului Marcel Ciolacu, Prim-ministrul României și președinte PSD,

Domnului Nicolae Ciucă, președinte PNL,

Domnului Mircea Fechet, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România,

Doamnei Mara Roman, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România,

Doamnei Alexandra Bocșe, consilier de stat la Administrația Prezidențială,

Stimate doamne, stimați domni,

Vă aducem în atenție cazul tragic al celor 12 ha din Parcul IOR, retrocedate în 2005 prin DISPOZIȚIILE nr 4333 și 4334 / 2005 emise de primarul general Adriean Videanu, cu referire la situația generală a spațiilor verzi retrocedate.

Situația acelui teren este o crimă de mediu care se întâmplă în mijlocul unui oraș dintre cele mai poluate, desfășurată fără nici un fel de rezerve sub ochii tuturor locuitorilor, un ecocid ce pune în pericol nu doar mediul, ci însăși viața locuitorilor.

Pe toată perioada anului, bucureștenii suferă, major, de pe urma poluării și a lipsei spațiilor verzi. În zona retrocedată a parcului IOR periodic se declanșează incendii. Pe acest teren, încă din anii 1967 a început amenajarea lui ca parc, ca spațiu verde dedicat locuitorilor din cartierele Titan-Balta Albă și tuturor bucureștenilor.

În ultimii 3 ani însă, au avut loc deja peste 30 de incendii, afectând o suprafață ce depășește 6 ha de parc. 1 Pe 9 septembrie s-a dat foc în parc de 3 ori, ultimele două focuri fiind declanșate la distanță de 100 de metri de prezența poliției de la secția 12 și a pompierilor.

Cu toții știm, autorități și cetățenii, că nu poate fi vorba de coincidențe. Frecvența, incidența lor și urmele burghielor de la baza trunchiului prin care s-au turnat substanțe otrăvitoare (documentate de presă și cetățeni), duc la concluzia că dezastrul ecologic de pe teren e voit și servește intenției proprietarilor de a distruge spațiul verde pentru ca ulterior să poată invoca faptul că este un teren viran pe care să se poată construi. Mai mult chiar, profitând de incendiile petrecute, în acest moment se taie cu drujba copaci încă pe jumătate vii.

Se încearcă astfel evitarea prevederilor art 71 din OUG 195/2005, pentru protecția mediului, care nu permite schimbarea de destinație a unui teren amenajat ca spațiu verde chiar dacă nu figurează ca atare în documentațiile urbanistice.

În acest moment, 12 ha de spațiu verde retrocedat au nevoie de luarea unor măsuri urgente de protejare a lor prin instituțiile abilitate.

Constatăm, cu tristețe, că instituțiile de control, cu referire specială la Garda de Mediu, nu intervin pentru stoparea dezastrului, interpretând greșit, sau voit, prevederile legislației de mediu, și nu credem că este vorba de neștiință. Răspunsurile Gărzii de mediu și ISU arată lipsă de responsabilitate față de arderile petrecute și pericolul pe care acestea le reprezintă pentru vegetația parcului și a locuitorilor ce îl traversează.

Vă cerem așadar, luarea de urgență a unor măsuri care să responsabilizeze Garda de Mediu: mobilizarea GNM pentru constatarea distrugerilor de pe teren și amendarea responsabililor/proprietarilor. Dacă este necesar, sancționarea GNM pentru modul iresponsabil în care a gestionat și protejat spațiul verde din zona retrocedată a parcului IOR.

Știm că grupările imobiliare sunt foarte puternice, ele putând influența diferite paliere legislative.

În prezent, în Parlament sunt supuse aprobării proiecte de legi, Codul urbanismului, Legea spațiilor verzi, care ar permite dezvoltări imobiliare pe spațiile verzi retrocedate, amendamente susținute puternic de dezvoltatorii imobiliari.

Într-un context în care bucureștenii suferă acut de poluare și de efectele crizei climatice și a încălzirii globale, într-un context în care în ultimele luni se înregistrează temperaturi record și anul 2024 e declarat cel mai cald an din istorie, într-un context în care suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor rămâne infim de mică (8mp), mult sub standardele impuse de legea pentru protecția mediului și recomandările OMS de 50 mp/cap de locuitor, (situație care duce la creșterea galopantă a numărului de îmbolnăviri și decese, îmbolnăviri ce pun mari presiuni pe bugetul sănătății), este cât se poate de importantă conservarea spațiilor verzi din care acest teren de 12 ha, binecunoscut pentru biodiversitatea specifică, un spațiu verde vital pentru sănătatea orașului și a locuitorilor săi.

Vă înaintăm această scrisoare prin care locuitorii cartierului, cetățenii Bucureștiului, activiștii și grupurile civice de mediu cer luarea de măsuri urgente în ceea ce privește protejarea REALĂ a zonei retrocedate a parcului IOR prin măsuri de PREVENIRE a incendiilor și aplicarea corectă a legislației de mediu și desigur, stoparea oricăror modificări legislative care ar permite dezvoltări imobiliare pe spațiile verzi, indiferent de forma lor de proprietate.

Solicităm întrevederi cu Președinții partidelor aflate la guvernare pentru discuții amănunțite pe problema spațiilor verzi și urbanismului.

Facem referire și la declarațiile Prim-ministrului României, domnul Marcel Ciolacu, la congresul PSD din 24 august, 2024 ați declarat: „Vreau să fiu clar: susțin necondiționat protejarea spațiilor verzi! Am susținut centura verde a Bucureștiului și Via Transilvanica…… Trebuie să schimbăm legile în beneficiul oamenilor pentru a putea reconstrui aceste spații verzi.” și ale Ministrului mediului, domnul Mircea Fechet, care a declarat pentru Agerpress, în 20 iulie 2023 „În condiţiile în care suprafaţa medie de spaţiu verde pe cap de locuitor din Bucureşti este sub recomandarea Uniunii Europene, de 26 de metri pătraţi pentru fiecare cetăţean, şi mult mai mică decât recomandarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, de 50 de metri pătraţi, este clar că soluţia este crearea sau măcar conservarea spaţiilor verzi, nicidecum eliminarea lor. Ca ministru al Mediului, susţin protejarea spaţiului verde, mai ales când este vorba despre un parc situat în inima Capitalei, un oraş şi aşa sufocat de trafic şi poluare”.

Avand în vedere că cele 12 ha de teren reprezintă o zonă de risc atât pentru mediu cât și pentru locuitorii cartierului vă cerem imperios să veniți cu întreaga forță a statului de drept pentru a opri incendiile si să abilitați instituțiile statului (GNM, APM Bucuresti, consiliul și primăria S3, Poliția Locală și Municipală) responsabile să ia măsuri pentru PREVENIREA lor în baza legii 307/2006.

Acest fapt ar garanta păstrarea vegetației, protecția mediului și a cetățenilor orașului și ar garanta exercitarea dreptului nostru la un mediu sănătos prevăzut în constituția României art 35.

Suntem cetățeni ai acestui oraș și locuitori ai cartierului, am copilărit în parcul IOR, ne-am plimbat copiii sau nepoții pe aleile lui, suntem toți cei care ȘTIU că acest loc a fost un parc construit de bunicii noștri pentru nepoții noștri, suntem toți cei care vrem ca acest loc să rămână un parc, așa cum a fost dintotdeauna.

Dacă în 2013 ne-am strâns 400 de oameni ca să protestăm pentru apărarea parcului, iar în 2023 peste 1500 de oameni, au urmat zeci de lanțuri umane și proteste aproape zilnice la marginea dintre ce e distrus și ce a rămas viu. In mediul online (prin petiția GreenPeace) am strâns peste 20000 de semnături prin care ne-am exprimat dorința de a reîntregi parcul IOR. Prin toate aceste acțiuni ne-am dorit să ne facem vocea auzită.

Vă cerem să reprezentați interesele cetățenilor orașului și să asigurați cadrul prin care dorințele lor sunt respectate și vocile lor auzite.

Ne rezervăm dreptul de a protesta săptămânal în fața sediilor partidelor aflate la guvernare, a Guvernului și ale instituțiilor abilitate cu controlul și stoparea acestor acțiuni distructive cu consecințe deosebit de grave asupra sănătății populației.

Vă rugăm să ne trimiteți un răspuns cât mai urgent.

