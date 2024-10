Sfârşitul unui disident. Iranul l-a executat, Germania s-a enervat

Disidentul iraniano-german Jamshid Sharmahd, încarcerat în 2020, a fost executat de autorităţile iraniene, transmit agenţiile străine.

Jamshid Sharmahd, care avea 60 de ani, fusese condamnat la moarte în 2023 pentru „corupţie pe pământ”, pentru presupusa sa implicare într-un atac asupra unei moschei în 2008, soldat cu 14 morţi.

El a fost răpit la sfârşitul lunii iulie 2020 de către forţele de securitate iraniene în Emiratele Arabe Unite, înainte de a fi dus în Iran.

German de origine iraniană, care avea şi cetăţenie americană, a fost, de asemenea, acuzat de conducerea grupării pro-monarhiste Tondar, calificată drept organizaţie „teroristă” de către Iran. Site-ul Mizan l-a descris drept un „terorist criminal” care „a fost găzduit de state americane şi europene şi a acţionat sub protecţia complexă a serviciilor lor de informaţii”.

Iranul nu recunoaşte dubla cetăţenie.

„Lui Jamshid Sharmahd nu i s-a dat nici măcar posibilitatea de a se apăra în cadrul procesului împotriva acuzaţiilor formulate împotriva sa”, a transmis luni cancelarul german Olaf Scholz pe platforma X, calificând execuţia drept „un scandal”.

Ministrul german de externe Annalena Baerbock a condamnat, de asemenea, execuţia şi a criticat „regimul inuman” din Iran. „Am spus clar şi răspicat Teheranului că execuţia unui cetăţean german va avea consecinţe grave”, a afirmat Baerbock într-o declaraţie.

„Executarea sentinţei capitale împotriva concetăţeanului nostru Jamshid Sharmahd este o crimă odioasă”, a declarat luni liderul creştin-democraţilor (CDU) din Germania, Friedrich Merz. Liderul opoziţiei a cerut guvernului german să răspundă decisiv, afirmând că abordarea „diplomaţiei tăcute” a eşuat.

„Relaţiile cu Iranul ar trebui să fie puse la încercare având în vedere uciderea unui cetăţean german, sponsorizată de stat”, a declarat Merz. „Ambasadorul iranian trebuie expulzat”, a cerut Merz.

Arestarea lui Sharmahd a fost anunţată în 2020 într-un comunicat al Ministerului de Informaţii care îl descria drept „liderul grupului terorist Tondar, care a dirijat din America acte armate şi teroriste în Iran”.

Aşa-numita Adunare a Regatului Iranului, cu sediul în Los Angeles, sau Tondar, afirmă că urmăreşte restaurarea monarhiei iraniene care a fost răsturnată de revoluţia islamică din 1979. Mişcarea administrează posturi de radio şi televiziune pro-iraniene de opoziţie în străinătate.

