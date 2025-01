Singurul minister în care nu a crescut numărul de bugetari

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat sâmbătă, la Oradea, că MDLPA este singurul minister care nu a solicitat posturi în ultimii patru ani, deși au apărut programe în plus în sarcina aceluiași număr de angajați, însă urmează o analiză pentru măsuri de eficientizare.

‘Ministerul îl cunosc mai bine și acolo mi-am permis să spun, de principiu, că nu cred că este necesară o măsură de eficientizare. Acest minister a fost printre puținele, dacă nu singurul minister, care nu a cerut niciun post în ultimii patru ani. Nici eu, în fostul mandat, nici domnul ministru Veștea. Deci, la noi, organigrama nu a crescut cu nimic pe partea de execuție, de funcționari publici, iar direcția generală care se ocupă de implementarea PNRR am făcut-o din posturi vacante și avem peste 70 de angajați care administrează șapte miliarde de euro pentru România’, a declarat, într-o conferință de presă, Cseke Attila.

Potrivit acestuia, în urmă cu patru ani prelua ministerul cu 920 de posturi, având în prezent 701, așa cum l-a și predat și primit înapoi de la ministrul Adrian Veștea.

‘Sunt câteva posturi vacante. Am spus că, în principiu, văzând această evoluție, nu cred că se impun măsuri de eficientizare, ceea ce nu înseamnă că nu facem analiza. Facem această analiză, am început pe minister și o să mergem pe instituțiile subordonate. Și analiza va fi una, dacă vreți, mai simplă, logică. O să ne uităm cât este proporțional partea de personal de suport și cât este partea de personal de specialitate unde se desfășoară implementarea programelor și unde, ca să spun așa, este produsul finit și este rezultatul. Pentru că acest raport trebuie să fie un raport echilibrat, nu în sensul de 50 cu 50, ci într-un alt sens, dar nu aș vrea să vă spun acum cifre. După ce facem această analiză pe minister, care într-o săptămână cred eu că va fi gata, evident același lucru vom face și la instituțiile subordonate. Acolo nu m-am pronunțat și nu mă pronunț nici astăzi pentru că nu am văzut această analiză și nu știu’, a afirmat ministrul.

Cseke Attila a spus că sunt vizate de analiză Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția Națională de Cadastru, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Institutul Național de Administrație și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.