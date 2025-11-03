Sondaj. Lupta strânsă între Ciucu și Băluță. Cum stau Drulă și A. Alexandrescu

Chestionați pe cine ar alege la următoarele alegeri respondenții au indicat faptul că 26,4% l-ar alege pe Ciprian Ciucu. Pe locul al doilea se clasează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%.

Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, în condițiile în care e preferat doar de 16,7%. Locul al patrulea e ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. Ultima dintre candidații măsurați este Ana-Maria Ciceală, care are o intenție de vot de 4,9%. Pe de altă parte, 10,5% dintre cei care au răspuns la întrebări au indicat alți candidați.

Conform precizărilor din cercetarea sociologică valorea participării măsurate în sondaj este 67.6%

Metodologie

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, pe un eșantion Reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 18 ani şi peste din municipiul

București, cu selecţie aleatoare a gospodăriilor şi a persoanelor intervievate. Interviurile au fost bază de chestionar standardizat, datele fiind culese în perioada 24- 31 Octombrie 2025.

Eroare de reprezentativitate: –±3% pentru un nivel de încredere de 95%