Sondaj. Lupta strânsă între Ciucu și Băluță. Cum stau Drulă și A. Alexandrescu

Sondajul comandat de liberali arată o diferență mare între Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii competitori pe segmentul de centru dreapta.

De Radu Eremia
Ciprian Ciucu, Catalin Drula și Daniel Băluță

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, este la distanță de două procente față de Daniel Băluță, reprezentantul PSD în cursa pentru Primăria Capitalei, arată sondajul comandat de liberali și obținut de Cotidianul.ro

Chestionați pe cine ar alege la următoarele alegeri respondenții au indicat faptul că 26,4% l-ar alege pe Ciprian Ciucu. Pe locul al doilea se clasează Daniel Băluță, reprezentantul PSD, cu 24,5%.

Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, în condițiile în care e preferat doar de 16,7%. Locul al patrulea e ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. Ultima dintre candidații măsurați este Ana-Maria Ciceală, care are o intenție de vot de 4,9%. Pe de altă parte, 10,5% dintre cei care au răspuns la întrebări au indicat alți candidați.

Sondaj Novel Research la comanda PNL
Sondaj Novel Research la comanda PNL

Conform precizărilor din cercetarea sociologică valorea participării măsurate în sondaj este 67.6%

Metodologie

Sondajul a fost realizat de Novel Research, la comanda PNL, pe un eșantion Reprezentativ pentru populaţia în vârstă de 18 ani şi peste din municipiul
București, cu selecţie aleatoare a gospodăriilor şi a persoanelor intervievate. Interviurile au fost bază de chestionar standardizat, datele fiind culese în perioada 24- 31 Octombrie 2025.

Eroare de reprezentativitate: –±3% pentru un nivel de încredere de 95%

 

