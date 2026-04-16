SONDAJ Simion și Bolojan, sub „nu știu” în cursa pentru funcția de premier

Sondajul Agenției de Rating Politic a fost comandat de Digi24 și măsoară și părerea românilor referitor la modul în care președintele Nicușor Dan ar trebui să se poziționeze referitor la conflictul dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. La întrebarea „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs. Bolojan-PNL-USR?”, majoritatea oamenilor au transmis că președintele ar trebui să fie neutru.

Răspunsurile la întrebarea „De partea cui ar trebui să fie Nicușor Dan în conflictul Grindeanu-PSD vs. Bolojan-PNL-USR?”:

Ar trebui să rămână neutru – 42,2%

Nu știu – 20,9% Ilie Bolojan – 13,1%

Nu urmăresc știrile – 11%

PSD – 5,5%

Sorin Grindeanu – 4,2%

PNL – 1,7%

USR – 1,4%

Simion, mai slab cotat decât „nu știu”

Sondajul a măsurat de asemenea părerea societății despre cine ar trebui să conducă executivul de la Palatul Victoria. Peste orice nume de politician s-a plasat varianta „nu știu”.

Nu știu – 26,2%

George Simion – 20,9%

Ilie Bolojan – 16,2%

Un tehnocrat – 14,7%

Nu urmăresc politica – 8,4%

Alte variante – 5,4%

Sorin Grindeanu – 4,7%

Călin Georgescu – 2,5%

Victor Ponta – 0,8%

Petrișor Peiu – 0,2%

Metodologie

Sondajul Agenției de Rating Politic, la comanda Digi24, cuprinde 1187 de interviuri, realizate între 1 și 10 aprilie 2026, cu o marjă de eroare de plus minus 2,8%.

Social-democrații vor ieși luni cu decizia de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan din funcția de premier, conform surselor Cotidianul. Apoi, începe numărătoarea inversă, 72 de ore pentru ca premierul să plece de bunăvoie. În cazul în care nu se va întâmpla așa, social-democrații își vor retrage miniștrii din Executiv, conform unor surse PSD.

„Deocamdată plecăm doar cu miniștrii, fiindcă sperăm ca în 45 de zile să ne întoarecem”, a declarat un lider PSD.

Totuși, un astfel de scenariu aruncă în brațele lui Ilie Bolojan cărțile politice. Premierul poate decide să nu plece și să continue cu un executiv interimar pentru teoretic maxim 45 de zile, o mișcare prin care Bolojan să se spele pe mâini de responsabilitatea plecării de la guvernare. Mai mult, istoric, executive românești au rămas și peste termenul de 45 de zile, deci „domnia” lui Bolojan ar putea să se extindă.