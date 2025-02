Şoşoacă dă cu pietre în Călin Georgescu

Preşedinta S.O.S România, europarlamentara Diana Şoşoacă, a declarat miercuri, după aducerea lui Călin Georgescu la Parchet, că ea nu l-a văzut niciodată ca un posibil candidat la prezidenţiale, ”tocmai din cauza istoricului său şi a legăturilor sale împotriva statului român”.

Şoşoacă a fost întrebată, la ieşirea de la consultările cu preşedintele interimar Ilie Bolojan, cum vede aducerea lui Călin Georgescu la Parchet şi dacă îl mai vede candidat la prezidenţiale.

”Eu nu l-am văzut niciodată un posibil candidat, tocmai din cauza istoricului său şi a legăturilor sale împotriva statului român, cu toate acele formaţiuni paramilitare pe care le-a făcut în toate judeţele şi mai ales apărarea sa de către mercenari plătiţi. Mercenarii aceia au ucis copii, au ucis femei, au ucis oameni, că de-aia sunt plătiţi. Sunt toate datele de operaţiuni, pentru a să-i plătiţi. Dacă se întâmplă aşa, are mare legătură cu ceea ce se întâmplă la Washington. (…) Înseamnă că s-a întâmplat ceva grav, dacă este aşa”, a declarat Diana Şoşoacă.

Ea a precizat că, din punct de vedere juridic, ”dacă este o situaţie de urgenţă, se impune aşa ceva”.

Legat de faptul că reprezentanţii AUR şi POT au mers la Parchet, Diana Şoşoacă a răspuns: ”Eu sper că mai este o ţară liberă, în care fiecare are dreptul la liberă exprimare şi opinie, fiecare are dreptul să susţină pe cine doreşte, fiecare are dreptul să spună ceea ce îşi doreşte, iar atunci când încalcă legea, ar trebui să răspundă. Deci mai mult de atât, dacă AUR şi POT consideră că trebuie să îl apere, să-l apere. E dreptul lor”.