Sperietoarea PSD: Dieta Boc și Cîțu

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a apreciat marţi că e nevoie de un Partid Social Democrat puternic în Parlament, având în vedere rezultatul alegerilor prezidenţiale în primul tur, subliniind că social-democraţii nu doresc ca România să repete „nici dieta Boc, nici dieta Cîţu, cu austeritate”.

„Avem nevoie de un Partid Social Democrat puternic în Parlamentul României, vedem rezultatul alegerilor prezidenţiale pe turul întâi. (…) Vedem, deja, efecte negative în economia României. Nu cred că mai e un secret pentru nimeni că dobânzile au crescut cu un punct procentual, vorbesc de dobânzile la care se împrumută statul, vedem Bursa negativ, totul în roşu. Şi asta înseamnă, de fapt, reacţia investitorilor din România faţă de o posibilitate, pe de o parte, ca România să intre într-un derapaj, pe de altă parte să intre în austeritate. (…) Cel mai important pentru toţi românii este ca duminică să iasă la vot şi să voteze PSD „, a declarat Adrian Câciu, marţi, la sediul partidului.

El a pus accent pe investiţiile care sunt în România, de la spitale şi şcoli la autostrăzi.

„Românii trebuie să ştie că nu vrem să repetăm nici dieta Boc, nici dieta Câţu, cu austeritate în care nu mai există bani de pensii, se taie salarii, sau, mai rău, se taie investiţiile. Trebuie să ştiţi că sunt investiţii în derulare în toate localităţile României, sunt investiţii deja realizate şi în spitale şi în şcoli şi în autostrăzi. Vrem să renunţăm la toate acestea şi să alegem un experiment, să alegem austeritatea, să facem contabilitate bugetară ? Cum am mai făcut pe vremea lui Boc, cum am mai făcut-o pe vremea lui Câţu, când am fost închişi în case, când ne înmormântam rudele în saci, când economia era închisă. Sau vrem să avem o protecţie pentru PSD asta a făcut totdeauna, i-a protejat pe români, a protejat economia României. De fiecare dată când PSD a fost la guvernare s-a văzut un echilibru în societatea românească. Trebuie ca duminică toţi oamenii să înţeleagă că aleg între un viitor sigur sau aleg un experiment”, a declarat Câciu.

El a punctat că PSD nu va pleca după „niciun sunet de sirenă” pe care-l fac anumite zone de dreapta la această bătălie pentru Parlamentul României, pentru că „românii au văzut ce înseamnă o guvernare de dreapta”.

„Au avut acest exemplu în 2020, în 2021, şi încă dată nu cred că vreun român din ţara asta s-a simţit bine în această perioadă”, a declarat Câciu.