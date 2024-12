Analiză. Științific sau politic?

Care este rolul intelectualilor în societate? Se pot ei debarasa de interesele politice personale pentru a se exprima pe baza propriei experiențe? Sunt ei o voce reală în societate sau merg la televiziunile partidelor pentru a le promova interesele? Mai avem intelectuali care să analizeze științific, pragmatic deciziile CCR? Se mai îndoiește cineva de abuzul CCR?

În acest caz, care sunt vocile dezinteresate politic care vorbesc? Mai sunt voci în societate care să nu țină cont de nume, de partid, de interese politice și să rămână deasupra strategiilor lor? Dacă specialiștii în drept s-au pronunțat cu privire la mandatul președintelui, ce fel de președinți de partid tolerează continuarea mandatului ca și cum Klaus Iohannis l-ar moșteni?

Ce credibilitate mai au președinții de partid dacă nu-l invită pe Iohannis să plece la Sibiu sau oriunde? Faptul că CCR a anulat alegerile pare un fapt divers pentru liderii politici actuali. În aceste condiții, speranțele lor se reconfigurează și încolțesc pentru conturarea unui guvern. Nu contează prea mult cine mai face parte din guvern dacă partidele aliate, tradiționale fac parte din el.

A vorbi de partide pro-europene sau de partide democratice arată atât nivelul de cultură cât și nivelul consilierilor lor, mulți, profesori universitari.

De Sfântul Nicolae, Nicușor Dan a fost invitat la Cluj unde a fost premiat de o adunătură de profesori activiști politici care și-au luat misiunea, sau le-a fost dată, de a-l promova pe primarul din București. De ce nu-l promovează pe propriul lor primar? De ce deodată? De ce Nicușor? Este normal ca un grup de profesori universitari să fie mai preocupați de viața politică decât de profesia pe care o au? Este normal ca politica să fie preocuparea principală a mediului universitar? Ori politic ori științific?

În ultima perioadă, mulți profesori universitari se transformă în emițătorii unor politicienii. Dacă vă uitați la activitatea lor, mulți se remarcă prin apariții în mass-media propagandistică decât prin activitatea științifică. Aceștia au devenit specialiști în tot și toate. Fie că este politică externă, educație sau politică internă. Au soluții la orice criză, orice demers politic sau verdict după caz. Lumea lor este simplă iar viziunile complementare.

În regimul Băsescu i-am avut pe activiștii Chifu și Fota care s-au remarcat cu precădere în timpul suspendării președintelui. Atunci ne explicau doct că deciziile CCR sunt logice. Au fost apoi reșapați de PNL și Ciucă iar acum se străduiesc să revină în prim planul vieții politice pe lângă un președinte sau premier. Acum avem un alt grup ”științific de la Cluj” care speră la impunerea unui lider în fotoliul de la Cotroceni.

Asociația Inițiativa pentru cultură democratică europeană l-a premiat pe Nicușor Dan cu premiul ”România Europeană 2024”. Evident, Nicușor Dan a acceptat invitația. A mers la Cluj unde și-a ridicat cu mândrie premiul și întâmplător, peste câteva zile anunță că va candida la prezidențiale.

Cine sunt ICDE? Oameni de grup: Valentin Naumescu, Anca Dragu, Raluca Prună, Cristi Dănileț, etc, etc. Mascați sub diferite profesii, acest grup (să nu spun adunătură) s-au decis să-și susțină practic propriile interese sub umbrela unuia dintre ei.

Propaganda anti Georgescu ne explică doct cât de nociv este aceasta și încearcă să-l atribuie ca și continuatorul Mișcării Legionare. Pentru că simte că nu este suficient, îl cataloghează ca și Putinist. Nu mai contează pentru propagandă că aceste curente nu pot fi similare. Propaganda pro-Georgescu îl arată ca un OM care se luptă cu sistemul pentru binele nației. De partea cealaltă, unui ins luat de la școală, Nicușor Dan, i-au făurit un partid care are menirea de salvare.

Uitându-te mai atent la Nicușor Dan, nu știi exact ce salvează, dacă este vorba despre salvarea sa sau ignoranța de a se gândi că ne salvează pe noi. Nici nu mai contează dacă vreunul dintre români vrea să fie sau nu salvat. Începând în București ca USB, această Uniune s-a gândit că poate face pasul din capitală către țară. Așa că din USB s-a transformat în USR.

Nicușor Dan nu a stat prea mult în USR pentru că menirea lui de salvator nu cadra cu cadrul legislativ stufos și a renunțat la propriul partid pentru a se sacrifica să salveze Bucureștiul din nou. Cu ajutorul sistemului lui Klaus Iohannis a reușit să fie înscăunat la primărie. S-a menținut și recent în funcție cu ajutorul sistemului lui Klaus Iohannis și al PSD care s-au jucat cu Gabriela Firea și acel doctor ortoped atât cât a fost nevoie ca Nicușor să rămână.

Ca bucureștean, nu știu ce a schimbat în bine Nicușor Dan în cei 5 ani de când conduce capitala. Poate nici nu voi afla. Știu doar că s-a înghețat în case iar dialogul cu colegii săi primari a ajuns să fie mediat de poliție. Dacă ne întrebam de ce-l ajuta Klaus Iohannis pe Nicușor Dan acum avem răspunsul. Ajutarea sa era de a rămâne primar ca într-un viitor context strategic, primarul să devină președinte. Avem deja o tradiție: Traian Băsescu din primar, președinte. Klaus Iohannis din primar, președinte. S-a încercat pe aceeași rețetă cu Lasconi, din primar, președinte și, evident, se încearcă acum cu Nicușor, din primar, președinte!

În acest context, mai că nu-ți vine să candidezi la președinție dacă nu ești Primar.

Nicușor Dan se concentrează doar pe ceea ce a fost pregătit: corupția. De când a apărut în spațiul public o ține cu corupția.

Acesta vorbește în concluzii și explică apocaliptic: „Suntem într-un moment de cumpănă, cel mai dificil după Revoluție.” Declarația se cadrează pe formarea sa de Salvator.

Doar oamenii Mari văd momentele dificile când alții nici nu le zăresc și se implică pentru a se lupta cu istoria în a o redresa în ce direcție își dorește.

Este nevoie de EL ca de aer (nu apă pentru a nu se confunda cu celălalt). Consideră Nicușor Dan că este nevoie de schimbare fundamentală. Nu schimbare, poate în bine, poate îmbunătățire ci schimbare fundamentală! A structurat problemele României în trei idei. Pentru a nu fi multe și a le putea exprima mai ușor. Ideea centrală a anunțului său de aseară:

„Prima e corupția și funcționarea instituțiilor.”

Această idee privind corupția a fost benefică celor care au tot strigat că luptă cu corupția. Nu înțelegem de ce mai avem Parchete, Instanțe și forțe de ordine. Și cum poate un președinte ”independent” să ne facă o țară ”fără corupție”.

Din declarația sa citată mai sus observăm că o problemă o reprezintă funcționarea instituțiilor! Poate, ar fi bine să nu mai funcționeze.

A doua problemă: ”România nu are o direcție azi.”

Îl vedeți pe Nicușor Dan capabil să coordoneze direcția României?

Și a treia și ultima dintre problemele României: ”România e împărțită în categorii socio-culturale care sunt în opoziție unele față de altele.”

Cam așa va arăta România cu Nicușor. Rezolvă aceste probleme, probabil în prima săptămână și apoi se întoarce la prima sa dragoste: matematica. Vedeți cât de simplu este?

În concluzie, ne spune că a luat decizia de a candida nu pentru că a fost pus sau trebuie să răspundă pozitiv unor interese ci doar pentru că: ”bucureștenii nu pot trăi bine într-un București, dacă România nu o duce bine”.

Observați finețea intelectuală din fraza: bucureștenii nu pot trăi bine într-un București!!! Ca atare omul Nicușor, pentru a rezolva problema trăirii bucureștenilor se duce puțin președinte pentru a face România bine, pentru ca și bucureștenii să fie bine!

Pentru a ne întări convingerea, ne-a spus aseară că a reușit să dea Bucureștiului o direcție. Doar că nu ne-a spus-o și nouă!

Evident, nivelul ”liderilor politici„ este cumva proporțional cu cel al ”oamenilor de știință” care-i susțin. Nu mai putem din păcate să separăm profesiile.

Într-o Românie în care ”mediul academic SNSPA” a devenit model și s-a răspândit ca o plagă ne întrebăm de ce am ajuns în această situație.

Cum ar fi fost ca în societate, elitele să se exprime dezinteresat și să nu devină parte din grupul unuia sau altuia?

Ionuț Cojocaru

blog ionutcojocaru.ro