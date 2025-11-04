Tehnicianului Mladen Žižović i s-a făcut rău în timpul partidei din etapa a 14-a disputată la Lučani împotriva formaţiei Mladost, potrivit presei sârbe. El ar fi suferit un infarct.

Žižović s-a prăbușit la marginea terenului în minutul 22 al partidei disputate de echipa sa împotriva celor de la FK Mladost Lučani. Antrenorul în vârstă de 44 de ani a fost transportat de urgență la spital, dar n-a mai putut fi salvat.

Ulterior aflării veștii decesului său, arbitrul a oprit partida în minutul 41.

Mladen Žižović s-a născut în data de 27 decembrie 1980 în Rogatica, Bosnia şi Herţegovina. În timpul carierei sale de jucător, a evoluat pentru mai multe cluburi, printre care Radnik Bijeljina, Rudar Ugljevik, Zrinjski Mostar, Tirana, Borac Banja Luka şi Mladost Rogatica.

În 2008, a disputat patru meciuri pentru echipa naţională a Bosniei.

Şi-a început cariera de antrenor la Radnik Bijeljina (2017–2019), iar ulterior a antrenat echipele Zrinjski Mostar (2019–2020), Sloboda Tuzla (2021–2022) şi Borac Banja Luka.

Žižović antrena echipa Radnički din 23 octombrie.

Sursă imagini: X/Totall Football