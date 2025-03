Tudorel Toader: ”CCR va filtra candidaturile”

Tudorel Toader, fost judecător CCR, arată vă ne putem aștepta la surprize în privința candidaturii lui Călin Georgescu.

„Am convingerea că cineva va contesta la Curtea Constituțională”, afirmă Tudorel Toader, la Digi 24, conform Mediafax.

„(…)poate candida astăzi când vorbim, pentru că nu are această interdicție. El are interdicțiile pe care i le-a stabilit procurorul prin măsura controlului judiciar, dar el poate candida, spune că are strânse semnăturile.

Problema este dacă BEC îi va admite candidatura sau dacă instanța de contencios-constituțional va admite. Sigur, noi, din punct de vedere strict juridic, spunem că una este urmărirea penală și una este răspunderea juridică, alta este examinarea pe care o face BEC, pe care o face CCR.

Dar să fim realiști, să spunem faptul că chiar dacă penalul nu influențează astăzi când vorbim, candidatura la prezidențiale, judecătorii constituționali vor ține seama de această latură a cercetării penale, această acuzație care este adusă”, a spus fostul judecător.