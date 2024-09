Tunurile pe arbitraj după FCSB – Petrolul 1-1!

Zece secunde mai erau din prelungirile timpului regulamentar al meciului FCSB – Petrolul din etapa a 10-a a SuperLigii și bucureștenii se pregăteau să sărbătorească abia a treia victorie din acest sezon, conducând cu 1-0. Deși jucaseră aproape trei sferturi din meci în zece, nou venitul Mihai Popescu fiind eliminat pentru că a lovit în cap, în săritură, un adversar, cei de la FCSB rezistaseră, ajutați și de faptul că prahovenii nu puseseră mari probleme în atac.

O ultimă centrare în careul FCSB i-a prilejuit lui Alexandru Tudose oportunitatea de a relua în poarta unui Târnoveanu foarte ezitant pentru a smulge un egal incredibil. Dar un egal pe care absolut toată lumea de la FCSB îl consideră viciere de rezultat.

Inițial, Gigi Becali era pregătit să îl desființeze pe portarul Târnovanu, dar după ce a revăzut faza și-a schimbat părerea și a spus că a fost fault la portarul său, Tudose intrând în Târnovanu, care nu a mai putut reține balonul. Mult mai vehemenți au fost directorul sportiv Mihai Stoica și antrenorul Elias Charalambous atât la adresa centralului Rareș Vidican cât și a celor aflați în cabina VAR.

Mihai Stoica este surprins nu doar de faptul că nu s-a dat fault în atac la golul Petrolului dar și de faptul că arbitrul a avut unități de judecat diferite pentru aceeași abatere, adică roșu la Popescu și doar galben la Jyry, mijlocașul oaspeților lovindu-l și el în cap pe Musi.

Iată ce a spus antrenorul Elias Charalambous:

”Din păcate, am pierdut două puncte în ultimele secunde. Am început meciul cu un gol rapid, iar după aceea, eliminarea a făcut ca lucrurile să fie mai complicate pentru noi. Dar cred că ne-am apărat bine, până în ultima secundă, când am luat acel gol.

Cu siguranță, nu trebuie să lăsăm ca mingea să ajungă acolo! Asta a fost greșeala pe care am făcut-o. Asta e cel mai important. Nu trebuia să lăsăm ca mingea să ajungă acolo! Dar, pe lângă asta… Mă cunoașteți și știți că nu caut scuze.

Dar, pe de altă parte, nu sunt prost! Și nu vreau ca lumea să mă considere prost. I-am protejat mereu pe arbitri, dar, din păcate, au fost două faulturi în acea fază. Măcar la unul trebuia fluierat. Nu știu de ce nu s-a întâmplat asta. Sper că a fost doar o greșeală”.

Mai virulent s-a arătat a fi Mihai Stoica, acesta considerând că FCSB a fost privată de cele trei puncte numai ca urmare a modului incalificabil în care au judecat arbitrii situați similare.

„Este o viciere de rezultat, eu de mult n-am mai văzut aşa ceva. Faze clare, dar toate deciziile au fost greşite. La cartonaşul roşu, trebuia dat, de fapt, cartonaş galben. Mihai Popescu nu foloseşte cotul ca o armă.

Apoi, de ce nu judecă cu aceeaşi măsură şi lovitura lui Jyry? Acolo e folosit cotul ca o armă. Nu mai vorbesc faza de la Olaru, Olaru a fost lovit cu capul în cap, dar lăsăm faza aia. Însă cum poţi să nu fluieri fault la Şut? E fault chiar de galben, pentru că îi pune talpa pe picior lui Şut.

Iar VAR trebuia să analizeze faza la gol la intrarea asupra lui Târnovanu. La ultima reluare, se vede foarte clar cum el joacă mingea, iar jucătorul Petrolului intră în Târnovanu. Intră în el, e fault în atac. De ce nu dai fault în atac?

Au fost atât de multe greşeli de arbitraj împotriva noastră, eu nu cred că se ajungea aici dacă nu erau atâtea greşeli de arbitraj. Ăsta nu a fost arbitraj, a fost ceva greu de calificat. Eu vorbesc în general, nu îmi amintesc o asemenea viciere de rezultat, nu numai

împotriva noastră”.