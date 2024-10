Răzvan Lucescu, analiză la cald. Ce le-a lipsit?

Reactii după ce FCSB a învins echipa greacă PAOK Salonic, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Toumba din Salonic, în etapa a doua a competiţiei de fotbal Europa League, deşi a jucat aproape o repriză în inferioritate numerică.

Antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a declarat, la finalul partidei cu FCSB, pierdută pe teren propriu, că în fotbal există perioade în care o formaţie orice ar face nu reuşeşte să câştige.

„Avem şi noi partea noastră de vină. Nu vreau să intru în prea multe discuţii şi analize. Pe de altă parte, din experienţa mea, sunt astfel de perioade, în care orice ai face nu reuşeşti să câştigi, şi invers, la cea mai mică greşeală pe care o faci, primeşti gol. Aşa s-a întâmplat şi duminică, şi meciul de astăzi a fost asemănător. Un gol marcat în prima repriză de către noi ar fi însemnat cu totul şi cu totul altceva. Probabil că în momentul de faţă jucăm cu prea mare dorinţă de a reuşi, pentru că nu am fost capabili să marcăm, aşa cum s-a întâmplat în toate aceste meciuri, presiunea pe jucători creşte şi de aici apar ratările. Nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să luptăm”, a declarat Lucescu la DigiSport.

Antrenorul român crede că formaţie sale îi lipseşte şi norocul de a înscrie în astfel de partide.

„Asta este viaţa noastră, meseria noastră, trebuie să trecem la luptă. Avem şi noi multe de schimbat, dar avem şi mulţi jucători noi aduşi în această vară şi toate aceste elemente nu sunt bine închegate şi puse la punct. Nu există acea convingere unul în celălalt. Noi trebuie să ne luptăm ca să trecem peste astfel de momente. Lipseşte şi norocul, poate că în altă perioadă am fost mai norocoşi. Am câştigat, am câştigat încrederea apoi, în fotbal eşti pus în situaţii total imprevizibile şi trebuie să reacţionezi. Acum suntem într-o astfel de situaţie, rămân la părerea că acolo în faţă nu reuşim să gestionăm foarte bine ceea ce ar trebui să facem, nu mai suntem atât de agresivi”, a mai spus Lucescu.

La rândul său, antrenorul lui FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi seara, că atitudinea şi efortul jucătorilor săi au făcut diferenţa în meciul câştigat.

„Nu este un miracol această victorie, este vorba despre atitudine şi despre efortul depus de jucători, aceste lucruri au făcut diferenţa. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru că au făcut un joc foarte bun şi au depus un efort fantastic. Ştiam de dinainte că vom avea un meci greu aici, dar foamea de rezultat, disciplina, determinarea arătate au făcut diferenţa astăzi şi am reuşit să câştigăm. Meciul a fost cu atât mai greu şi victoria cu atât mai valoroasă cu cât ne-am confruntat cu accidentări, cu eliminări. Pentru noi este cel mai bun mod de a începe competiţia, cu două victorii, însă acum trebuie să ne concentrăm şi pe campionat”, a spus tehnicianul la postul Prima Sport.

Întrebat dacă este supărat pe Darius Olaru pentru cartonaşul roşu primit în minutul 55, Elias Charalambous a răspuns: „Este un meci de fotbal, se întâmplă lucruri de acest gen. Arbitrul a luat decizii bune în general astăzi, nu am ce să spun”.

În ceea ce îl priveşte pe Mihai Lixandru, accidentat în prelungirile primei reprize, antrenorul a menţionat că un diagnostic clar va fi dat după investigaţii amănunţite.

„Încă nu ştim sigur care e situaţia lui, trebuie să aşteptăm. Sper că nu este nimic grav, dar nu ştim. Şi nu vreau să spun ceva ce nu ştiu sigur. Mâine doctorii vor face investigaţii amănunţite şi vor stabili clar diagnosticul”, a explicat Charalambous.

Aceasta este cea de-a doua victorie consecutivă în competiţie pentru FCSB, după 4-1 cu letonii de la RFS, săptămâna trecută, la Bucureşti. Campioana României le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Glasgow Rangers (24 octombrie, în deplasare), FC Midtjylland (7 noiembrie, acasă), Olympiakos Pireu (28 noiembrie, acasă), Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

PAOK a pierdut şi primul meci din competiţie, 1-3 cu Galatasaray, la Istanbul.