Satan l-a trădat pe Putin

Umilinţă pentru Putin. Imagini din satelit par să arate un crater masiv la un centru de testare a rachetelor în Rusia, după ce o rachetă balistică intercontinentală RS-28 „Sarmat” (Satan-2, în codificarea NATO) cu capacitate nucleară, a explodat. Acest lucru constituie un eşec umilitor pentru preşedintele Vladimir Putin, relatează duminică publicaţia britanică Daily Express.

Racheta este considerată de către Kremlin un instrument puternic în arsenalul său. Dar, conform unor informaţii, acesta ar fi al patrulea eşec succesiv, ceea ce pune sub semnul întrebării fiabilitatea noii arme.

Distribuind pe reţelele sociale fotografii Planet Lab, făcute la cosmodromul Pleseţk din regiunea Arhanghelsk, analistul proiectului Osint ( Open source intelligence), care se autocodifică MeNMyR, rezumă: „După cum se vede, testul RS-28 Sarmat a fost un eşec total”.

Racheta a explodat în siloz, lăsând un crater imens şi distrugând locul de testare. „Sarmat este o rachetă cu combustibil lichid, astfel încât acest accident ar fi putut avea loc separat de activitatea de lansare efectivă”, afirmă expertul citat.

Primul şi singurul test reuşit cu Sarmat a avut loc la 20 aprilie 2022. Alte patru au eşuat, potrivit informaţiilor din surse independente.

Analistul citat mai remarcă faptul că patru autospeciale ale pompierilor ar fi fost mobilizate în zonă- conform versiunii oficiale – la stingerea unui incendiu de pădure.

R-28 Sarmat, cu o lungime de 35 de metri, despre care responsabilii ruşi susţin că ar avea o rază de acţiune de 11.000 de mile, un exemplar fiind evaluat la 38 de milioane de lire sterline.

Expertul militar ucrainean Oleksandr Kovalenko, de la Grupul de Rezistenţă Informaţională din Kiev, catalogase încă în martie racheta Satan-2 drept „nesigură şi periculoasă”, declarând pentru RBC-Ucraina: „Este o rachetă foarte problematică. Ruşii nici măcar nu au putut gestiona lansările de testare”.

Experţii spun că explozia unei astfel de rachete în timpul testării se întâmplă extrem de rar. Un incident similar a fost înregistrat în octombrie 1960 la cosmodromul Baikonur, când a explodat o rachetă sovietică R-16.

Eşecul cu racheta „Sarmat” intervine la câteva zile după ce Rusia s-a lăudat că a testat cu succes, marţi, la aceeaşi instalaţie, un lansator Angara 1.2 cu un dispozitiv spaţial de uz militar.

ruzzia wanted to show their muscles and test fire their sarmat/satan 2 nuclear missile. Like everything ruzzian, it never got out of the silo and it destroyed the whole launch site! pic.twitter.com/kXwEEfheum

— #WeAreNAFO_SOFFella-HRV 🇳🇱/🇭🇷❤️🇺🇦🫡 (Parody) (@Alwin_HRV) September 22, 2024