Amendament PNL-USR în favoarea publicării declarațiilor de avere ale demnitarilor

Amendamentul prevede obligația depunerii unei declarații de interese financiare pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate.

Sunt vizați inclusiv Președintele României, Prim-ministrul, parlamentarii și persoanele aflate în conducerea unor instituții publice importante, printre care ASF, Avocatul Poporului, BNR, Consiliul Concurenței sau CSM.

„Considerăm că România are nevoie de standarde solide de integritate și de un control eficient al conflictelor de interese”, transmite PNL într-un comunicat de presă.

Legea integrității, cu declarațiile de avere la secret

Ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, afirmă faptul că proiectul legii integrității, elaborat de Ministerul Justiției și ANI, a fost depus în Parlament în conformitate cu deciziile luate în Biroul Politic Național al PNL și respectând jurisprudența națională și cea europeană. Acesta precizează că demersul a avut scopul de a debloca situația, astfel încât România să nu piardă jalonul din PNRR.

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate este unul din jaloanele din PNRR rămase restante, valoarea fiind de 770 milione de euro. Ministrul interimar al Justiției a trimis proiectul de lege către Parlament.

În proiectul înaintat de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, către Parlament, se arată că demnitarii nu mai au obligația publicării declarațiilor de avere și interese. Propunerea este diferită față de decizia CCR, care arată că doar o parte din aceste documente trebuie să aibă un caracter nepublic.

Legea ANI a stârnit, de altfel, și neînțelegeri între partidele din fosta coaliție. PSD a acuzat USR și PNL că încearcă „să-l scape” pe liderul USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz, de sentința de conflict de interese, prin modificarea pragului de integritate și introducerea unor condiții cumulative pentru aplicarea interdicției de trei ani pentru ocuparea funcțiilor publice.

De partea cealaltă, USR susține că legea nu se aplică retroactiv, astfel că Dominic Fritz nu ar fi avantajat de aceste modificări.

Doisprezece ONG-uri critică proiectul de lege

12 organizații neguvernamentale active în apărarea statului de drept atrag atenția că propunerea legislativă privind integritatea reduce standardele și este în contradicție cu angajamentele internaționale ale României, potrivit Expert Forum.

Organizațiile semnatare trag un semnal de alarmă că, sub pretextul reformelor PNRR, se încearcă scăderea și mai mult a standardelor de integritate din România, pe fondul acutizării problemelor de corupție din justiție și administrația publică.

Acestea susțin că proiectul depus de Cătălin Predoiu „nu respectă angajamentele internaționale ale României, îi lipsește pe cetățeni de instrumentele civice de monitorizare a corupției, conține prevederi neconstituționale și este incompatibil cu statul de drept”.

Ilie Bolojan, critici aduse legii ANI

Premierul interimar Ilie Bolojan a adresat joi seară, după ședința de Guvern, controversele legate de legea integrității, precizând că cei de la PSD, prin fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, nu au venit cu sugestii și propuneri la acest proiect. Totodată, Bolojan susține că Guvernul va susține în Parlament și în comisii o variantă a legii care să cuprindă obligativitatea publicării declarațiilor de avere pe site-ul ANI.

„Totuși, o modificare care a născut discuții e cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisii, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției”, a transmis acesta.