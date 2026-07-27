Drumul urii de la Oradea la Berlin

Sâmbătă seară, la Berlin, o dubă a intrat în mulțimea adunată lângă evenimentele Pride. O femeie a murit, iar alte 16 persoane au fost rănite. Atacul s-a produs într-un oraș care mobilizase peste 2.200 de polițiști pentru protejarea evenimentului. Niciun dispozitiv de securitate nu elimină riscul, dar statul și-a asumat obligația de a proteja, de a interveni și de a ancheta.
În aceeași zi, la Oradea, administrația condusă de Florin Birta a blocat pentru al patrulea an consecutiv un marș pașnic. Organizatorii au propus 115 trasee care au fost respinse. Primăria a invocat inclusiv „bunele moravuri”, ca și cum prezența persoanelor LGBTQAI+ în spațiul public ar reprezenta o abatere morală.
Renate Weber, Avocatul Poporului a venit special la Oradea pentru a documenta acest abuz. Ea a declarat presei că libertatea întrunirilor pașnice este garantată de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Primarul, a explicat Weber, interpretează greșit legea: nu trebuie să autorizeze exercitarea unui drept, ci să stabilească traseul pentru ca Jandarmeria să asigure protecția participanților. La marș au fost prezenți și reprezentanți ai cel puțin opt ambasade europene.
În locul protecției, participanții au primit sancțiuni. Jandarmeria a aplicat 55 de amenzi, în valoare totală de 61.500 de lei, unele înainte ca marșul să pornească. Tot Jandarmeria a anunțat apoi că manifestația s-a desfășurat fără incidente. Cetățeni pașnici au fost amendați sub privirile Avocatului Poporului și ale diplomaților europeni.
Când o administrație blochează repetat dreptul de manifestare pașnică a unei comunități transmite că drepturile ei sunt negociabile. Mesajul ajuns pe rețelele sociale a generat un val de insulte, amenințări cu moartea, incendierea, violul sau bătaia la adresa comunității LGBTQAI+.
Instituția nu comite atacul, dar îi confirmă agresorului că are dreptate, că victima sa valorează mai puțin. Amenințări de acest tip au fost deja reclamate de organizatori și de părinții persoanelor LGBTQAI+.
Berlinul a arătat ce se întâmplă când ura trece de la cuvinte la faptă. Oradea arată cum instituțiile pregătesc terenul prin stigmatizare și sancțiune. Între cele două există un drum scurt. Protejarea unui marș Pride nu este un favor. Este obligația statului și testul unei democrații.
23 comentarii
,,Prezența persoanelor LGBTQAI+ în spațiul public”, poate fi discreta, neostentativa. Cand 95% te tolereaza in numele bunului simt si tu te manifesti mai mult decat ostentativ, ce o fi insemnand ?! Sa-si accepte statutul de minoritate. Ce se intampla la ei in budoar, nu ne intereseaza.
Democratie inseamna ca poti face orice cu conditia obligatorie sa nu deranjezi pe altii .
Dar cand o manifestare a unor membri ai societatii care nu depasesc cateva procente din total deranjeaza peste 95 % din societate problema capata cu totul alt aspect .
Drept la replică sau furie proletară? Autorul? Moderatorul? Am folosit termeni reținuți, rezonabili. Deci?
Alta mare priceputa la cenzura. Breee, ati gresit gazeta !
Inteleg ca „pride” inseamna mandrie. Nu cred ca a suferi de o anomalie biologicã este un motiv de mândrie. (Din partea majoritatii poate fi un motiv de compatimire).. Persoane foarte apropiate mie se aflã in aceasta minoritate, fapt ce nu imi diminueaza dragostea fata de ele. Totusi, un lucru nu inteleg: de ce trebuiesc organizate sistematic aceste marsuri „pride”? Ce anume trebuie demonstrat acolo unde nu e nimic de demonstrat? Fiecare isi vede de viata lui, in intimitatea lui, societatea intelege si accepta orientarea fiecãruia.. De ce trebuie fãcut paradã cu asa ceva? Cui foloseste? (cãci celor implicati, jur ca nu le aduce niciun folos, dimpotrivã)…
Sunt de acord cu dvs.
Oxidul de grafenoxidul de grafen, nu”grade”.
Dacà tot ești implicat în zona asta, e ceva ce ți s-ar putea părea relevant pe”Redacted” de acum 3 zile.#ste vorba despre o relatare a unui medic american implicat în cercetarea unor poluanți mai puțin cunoscuți precum atrozina și oxidul de grade, precum și de o firmă și un laborator din Germania al cărui director a murit brusc. E o poveste îngrozitoare cu date și nume, cât se poate de reală în care e atinsă și transsexualitatea. Fă efortul, merită.
o să las și eu un comentariu pozitiv, că mi s-a aplecat deja de la toate chestiile tâmpite pe care le-am citit pe net la subiectul ăsta. bravo Laura, am fost și eu la marșul de anul ăsta (și la cel de anul trecut), respect pentru felul în care încerci să construiești o lume mai bună și mai inclusivă pentru copilul tău, care e în primul rând copil = cu aceleași drepturi ca ceilalți copii și abia după aia membru al unei minorități. în paralel cu marșul Pride, în centrul orașului se desfășura ceva manifestare sportivă – meci de volei or something – unde participanții erau îmbrăcați în bikini și la bustul gol. genul ăsta de manifestare n-a fost amendat de jandarmi și nu s-a oripilat nimeni re: bunele moravuri. un marș pride este un marș de protest, politic, de revendicare a unor drepturi. aș vrea să le transmit tuturor comentacilor care postează sub flamura a diverse culte religioase minoritare că dacă azi se interzice un marș din motiv de minoritate sexuală, mâine altcineva ar putea interzice un marș din motiv de minoritate religioasă (că fanatici ortodocși există la fel de mulți ca orice altfel de fanatici religioși, iar din punctul lor de vedere – medieval, but passons, România e mai mult decât un stat creștin, e unul ortodox). oricând puteți fi voi the next target. așa că, dacă tot studiați biblia, citiți și pasajele cu iubirea creștină, nu doar aia cu pietrele și smoala. Iisus n-a dat cu nici o piatră și n-a protestat decât împotriva fariseilor bogați.
Well, despre fanatism ortodox n-am auzit până acum decât, eventual, în cazul Tanacu și prin zone(puține, mici și discrete) unde lgbt poartă sutană.Din punctul de vedere al multora, Kiril a politizat o biserică care a încetat să fie așa ceva.Are și biserica uscăturile ei, dar ortodocșii n-au ars pe nimeni pe rug și nici n-au torturat oameni iar baza nu se identifică cu vârful întotdeauna ceea ce nu se poate spune despre minoritatea LGBTQ+ care ESTE o mișcare politică, finanțată din zone politice de interes unde nu sexul este prioritatea ci puterea.În textul tău transpar termeni, propagandă și dogme folosite copy paste în Occident încă de acum 5-6 ani sau mai mult.Protestul , ca să fie luat în serios, nu trebuie să fie o formă de circ stradal, ci să aibă obiective rezonabile clare, care n-au putut fi promovate prin dialog și prin intermediul unei mișcări politice. Altfel, ne vom trezi cu „luna africanilor din România”, „minoritatea pedofililor” sau cea a”consumatorilor de adrenocrom bio” recte a mâncătorilor de copii, care ar putea să se adauge după „+” vostru așa cum au și încercat dar au fost priviți urât de „creștinopaț”dar și de” ,ateistopați” sau „buddhstopați” sau discriminări”pozitive” pe la Medicină, psihopații în fuste care să fie închiși la Târgușor sau să aibă meciuri de box cu femei,,și importul de”diversitate” gata să închirieze dube.Un protest în haine casual would be just fine, because if you don’t respect yourself, nobody would
Nu-ti place in Romania? Poti sa te muti in Germania sau Olanda unde musulmanii incep sa fie majoritari. Sa vezi ce o sa faca acolo la Pride peste 10-15 ani. Nu fiti „pride”. Fiti mai intelepti. Sunt foarte multi homosexuali care nu sunt de acord cu ce faceti fortand o propaganda fara rost ce „deranjeaza” majoritatea populatiei. E contraproductiv.
Bravo Oradea, bravo primarului că susțineți normalitatea.
De acord.
Oamenilor decenți, majoritari, nu le place să-ți faci nevoile și nici să-ți etalezi sexul sau chestiuni legate de act în public Și când spun oameni decenți mă refer inclusiv la homosexuali.LGBTQetc este o mișcare politică pregătită ca atac hibrid, cultural, al unor elite politico-financiare la adresa creștinismului, în special, și al conservatorismului și al puterii politice democratice și independente, în general.Și acum, hai să vedem dacă vă ridicați la înălțimea celor afirmate sub „I”(nformații) de dvs și aveți integritatea necesară pentru a publica commentul meu la care ar adera mulți dintre cititorii Cotidianului sau nu.
Vai, cat de adevarat graiti!
Sunt de acord cu dvs
@ Postăkel Gudurău:
Influencer-e, cand ultimul persecutat va fi liber, atunci vei fi liber. Mai lucreaza la cazul Ghe. Ursu! Inca clocoteste in tine ura fata de dl. ing. si copiii lui! Cu alte cuvinte, nu te da asa corect si nevinovat ca nu esti! (T. clestelui)
Hai pa si nu ma mai teroriza!
Vai ce le-a mai zis-o..adevarul e ca lumea prefera corcodusul,curcubeului
Zero (0) comentarii mi se par relativ puține sub aceasta compunere atât de profundissima.
Nu e ură, e normalitatea care se apără reflex. Ce este normalitatea? O stare în care se află majoritatea membrilor unei societăți. Deci e doar o reacție de apărare și prezervare, nu ură. Dc nu ați ține să ieșiți atîta in față, nu ați suscita reacții, iar „voi” ați avea liniște.
Sincer, vă compătimesc.
Ce e aia „persoana queer”?
O persoana adolescenta plictisita și razgaiata care nu mai știe cum sa iasă în evidenta mai rpd pe social media?
Cred că este forţată comparația/legătura între cele două evenimente (unul având consecințe tragice). Să nu banalizăm, este excesiv. Miza cred că este cu adevărat dreptul la manifestare paşnică. De ani de zile, societatea, opinia publică operează, fără să abordeze critic, cu conceptul de „autorizare/neautorizare”. NIMENI nu şi-asumat confruntarea pe contencios administrativ, cu vreo autoritate locală, pe chestiunea neautorizării. Legea nu prevede „autorizarea” manifestaților, este anticonstituțional. Când va aborda mişcarea LGBT etc. pe cale legală, chestiunea? Pentru că la final se va obține o decizie a CCR care ‘decreta’ că o autoritate locală nu poate/nu are dreptul să „autorizeze”o manifestare paşnică. Altfel pare că mişcarea LGBT etc. îşi caută şi „victimizarea”. Pe de altă parte, din punct de vedere tactic, de ce s-a forțat organizarea manifestării la Oradea, bănuiesc că se cunoştea de la nivel local, că vor fi probleme ( a se vedea în acest opinia prof. Pârvulescu despre apartenența Oradei, cu multele culte creştine, la „Bible belt”a României). Nu era mai potrivită organizarea într-un alt oraş, dacă obiectivul era manifestarea diversității? Sau obiectivul a fost să se „vadă” ce înapoiată este România? Nu manifestația Pride este cea care dă măsura acceptării diversității de gen în societatea românească.
Sunt de acord cu dvs