Drumul urii de la Oradea la Berlin

Sâmbătă seară, la Berlin, o dubă a intrat în mulțimea adunată lângă evenimentele Pride. O femeie a murit, iar alte 16 persoane au fost rănite. Atacul s-a produs într-un oraș care mobilizase peste 2.200 de polițiști pentru protejarea evenimentului. Niciun dispozitiv de securitate nu elimină riscul, dar statul și-a asumat obligația de a proteja, de a interveni și de a ancheta.

În aceeași zi, la Oradea, administrația condusă de Florin Birta a blocat pentru al patrulea an consecutiv un marș pașnic. Organizatorii au propus 115 trasee care au fost respinse. Primăria a invocat inclusiv „bunele moravuri”, ca și cum prezența persoanelor LGBTQAI+ în spațiul public ar reprezenta o abatere morală.

Renate Weber, Avocatul Poporului a venit special la Oradea pentru a documenta acest abuz. Ea a declarat presei că libertatea întrunirilor pașnice este garantată de Constituție și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Primarul, a explicat Weber, interpretează greșit legea: nu trebuie să autorizeze exercitarea unui drept, ci să stabilească traseul pentru ca Jandarmeria să asigure protecția participanților. La marș au fost prezenți și reprezentanți ai cel puțin opt ambasade europene.

În locul protecției, participanții au primit sancțiuni. Jandarmeria a aplicat 55 de amenzi, în valoare totală de 61.500 de lei, unele înainte ca marșul să pornească. Tot Jandarmeria a anunțat apoi că manifestația s-a desfășurat fără incidente. Cetățeni pașnici au fost amendați sub privirile Avocatului Poporului și ale diplomaților europeni.

Când o administrație blochează repetat dreptul de manifestare pașnică a unei comunități transmite că drepturile ei sunt negociabile. Mesajul ajuns pe rețelele sociale a generat un val de insulte, amenințări cu moartea, incendierea, violul sau bătaia la adresa comunității LGBTQAI+.

Instituția nu comite atacul, dar îi confirmă agresorului că are dreptate, că victima sa valorează mai puțin. Amenințări de acest tip au fost deja reclamate de organizatori și de părinții persoanelor LGBTQAI+.

Berlinul a arătat ce se întâmplă când ura trece de la cuvinte la faptă. Oradea arată cum instituțiile pregătesc terenul prin stigmatizare și sancțiune. Între cele două există un drum scurt. Protejarea unui marș Pride nu este un favor. Este obligația statului și testul unei democrații.