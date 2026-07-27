Ce fac autoritățile când războiul din Ucraina începe să se simtă în buzunarul românilor?

Săptămâna trecută, tancuri petroliere destinate transportului de țiței extras în Kazahstan au fost atacate cu drone în timp ce încărcau la terminalul maritim al Caspian Pipeline Consortium (CPC) din portul rusesc Novorossiisk, situat la Marea Neagră. Se pare că acest port a devenit refugiul Flotei Ruse din Marea Neagră, retrasă din Peninsula Crimeea în urma a sute de atacuri ucrainene cu drone aeriene și navale, precum și cu rachete, declanșate după începerea războiului. De asemenea, Novorossiisk reprezintă și o țintă pentru Ucraina de a lovi „flota fantomă” a Moscovei –tancuri petroliere care transportă țiței rusesc.

Atacurile cu drone, începute în noiembrie 2025 și intensificate în cursul acestei luni, au provocat o reacție vehementă din partea oficialilor kazahi. Într-o declarație, din 19 iulie, Ministerul de Externe le-a numit o „încălcare inacceptabilă” a intereselor economice ale Kazahstanului, spunând că au fost concepute pentru a „destabiliza comerțul internațional legitim, piețele energetice mondiale și securitatea lanțurilor globale de aprovizionare cu transport și logistică”.

O zi mai târziu, ambasadorul Ucrainei în Kazahstan a replicat spunând că nu există „nicio dovadă” că dronele erau ucrainene și că Kazahstanul ar trebui să se abțină de la „acuzații pripite și nefondate”.

Răspunsul Kazahstan-ului: „suspendarea temporară” a transporturilor de petrol! Vor reîncepe doar după ce „situația se va normaliza”, conform Ministerului Energiei din Kazahstan.

De ce ne interesează pe noi? Conform datelor disponibile pentru anul 2025, România își acoperă aproximativ 63% din necesarul de țiței din Kazahstan. Mai mult, rafinăria Petromidia (deținută de KazMunay Gaz, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan) există datorită faptului că rafinează țiteiul care vine prin conducta CPC! Ce ne spune Nicușor Dan? Nimic! Nicio postare pe Facebook despre acest subiect!

Ce ne spune Ilie Bolojan? Doar că: „Rompetrol companie controlată de KazMunayGas, caută soluții suplimentare de transport al țițeiului pentru a asigura continuarea normală a activității de rafinare pe parcursul lunii august; în cazul în care problema nu va fi soluționată, compania estimează o scădere cu 10–15% a producției rafinăriei Petromidia în acea lună”.

Ce ne spune Oana Țoiu? Doar că: „Sigur că avem aceste discuții cu Kazahstanul. Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și cu ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate. Și aceasta este parte din discuția noastră și cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite practic evitarea riscului de suprasolicitare a capacităților de depozitare. Este o conversație pe care o avem și la nivel european, pentru că 80% din exporturile Kazahstanului sunt transferate prin conducta care ajunge până la portul de la Marea Neagră și apoi pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan. Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”.

Deci, autoritățile române au convenit că doar atât se poate! Niciun cuvânt adresat Ucrainei? De acord că Ucraina este victima și Federația Rusă este agresorul! De acord că trebuie să ajutăm Ucraina, dar Ucraina nu trebuie să țină cont de interesele vecinilor săi? Nu spun că există dovezi concrete că dronele care au atacat petrolierele care încărcau petrol kazah la Novorossiisk erau ucrainene! Poate că a fost o provocare rusească! Dar nu pot să nu-l cred pe Volodimir Zelenski, care ne anunță, chiar azi, că un terminal de export de la Marea Neagră, situat în regiunea rusă Rostov (nu foarte departe de Novorossiisk), a fost lovit de drone ucrainene. Deci, Marea Neagră reprezintă un teatru de operațiuni pentru dronele ucrainene!

Ca atare, Ucraina nu ar trebui să se abțină la a transforma Marea Neagră într-o zonă de conflict? Atunci când discuția a fost despre minele care explodează pe litoralul românesc discuția a rămas suspendată cu privire la proveniența acestora, deși experți precum William Alberque, director pentru strategie, tehnologie și controlul armamentului în cadrul Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), a declarat pentru CNBC (https://www.cnbc.com/2022/06/10/russia-and-ukraine-battle-over-underwater-mines-in-the-black-sea.html) că: „ar fi o nebunie din partea Ucrainei să nu mineze căile de acces către porturile sale și că reticența acesteia de a le îndepărta acum este rațională”.

După ce nu știam ce să ne mai facem cu dronele care explodează pe blocul din Galați sau în Portul Constanța (discuția a rămas suspendată cu privire la ce caută aceste drone pe teritoriul României), am început să le doborâm cu rachete trase de F16 românești, plătite din contribuția cetățeanului care acum este pus în situația să se ducă la pompă și să vadă că prețurile la combustibil au crescut, dar nu din cauza faptului că iranienii au blocat strâmtoarea Hormuz! Dacă se va reduce cu 10-15% producția rafinăriei Rompetrol de la Năvodari, cum ne anunță Ilie Bolojan, oare nu români vor fi trimiși în șomaj? De ce le-ar plăti KazMunay Gaz salariile ca să stea de pomană? Nu tot statul român le va plăti ajutor de șomaj?

Oare ce crede Oana Țoiu că va rezolva ambasadoarea noastră din Kazahstan în discuțiile sale cu oficialii kazahi? Le va spune că România solicită imperios deschiderea conductei CPC pentru că a crescut prețul combustibililor la pompă în România? Sau ce va discuta Oana Țoiu și cu ce țări pentru “a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră, care să permită reluarea volumului anterior”?

Sau ne bazăm pe faptul că Putin este rușinat de faptul că Președintele din Kazahstan i-a bătut obrazul și va decide să-și retragă armata din Ucraina?

Sau poate Uniunea Europeană va compensa lipsa petrolului kazah la rafinăria Rompetrol? Sau poate va compensa creșterea prețului combustibilului la pompele din România?

Sau cumva autoritățile române se bazează pe Mike Wirth, directorul general Chevron, despre care Wall Street Journal a relatat, vinerea trecută, că ar fi contactat oficiali de la Casa Albă pentru a soluționa problema și că un oficial american ar fi declarat, pentru publicația menționată, că Donald Trump a avertizat Ucraina să nu atace nave care nu aparțin Rusiei în Marea Neagră?

Dacă „rațiuni de stat” nu fac oportună o astfel de adresare Ucrainei, atunci nu ar putea oficialii români să nu lase povara pe umerii cetățeanului? Ca să nu mai crească valul populismului alimentat de propaganda rusă?