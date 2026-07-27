Măsuri de reducere a prețului la carburanți, adoptate de parlamentari. Reducerea pornește de la 34 de bani

Senatul a adoptat un proiect prin care prețul final al motorinei va fi redus, prin instituirea situației de criză în domeniul carburanților în țara noastră, pe o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire.

Până acum, situația de criză se putea institui prin Ordonanță de Urgență, dar cum Guvernul este limitat, fiind interimar, aleșii au decis că o astfel de situație poate fi reglementată prin HG.

Proiectul prevede soluții pentru criza de pe piața carburanților, fiind o situație de urgență după ce a livrările de țiței din Kazahstan, de unde vin 63% din importuri, au fost întrerupte. Inițial, deputatul Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, cel care a și depus proiectul, a propus reducerea TVA, însă, ministrul de Finanțe a considerat că ar fi o măsură mai bună un sistem de reducere progresivă a accizei.

„Așteptăm raportul agenției Fitch în această săptămână, așteptăm raportul agenției de rating Moody’s săptămâna viitoare, iar astfel de anunțuri legate de reducerea TVA-ului nu ne-ar fi ajutat deloc în privința menținerii ratingului în rapoartele pe care le așteptăm”, a spus Alexandru Nazare.

Reducere progresivă a accizei

Astfel, va fi introdus un mecanism de reducere progresivă a accizei la carburanți, de la 5% la 25%. Reducerea pornește de la 34 de bani pe litrul de motorină și poate ajunge 85 de bani. Inițiatorul, Bogdan Ivan, a explicat că scopul este ca prețul final al motorinei să fie păstrat undeva la maximum 10 lei prin aceste reduceri, indiferent de cât va crește.

„La nivelul actual al prețului motorinei la pompă, o reducere cu 34 de bani pe litrul de motorină, în situația în care vom avea o creștere a cotațiilor internaționale a prețului motorinei și a petrolului. Astăzi vorbim despre o reducere cu 34 de bani la acciză. Dacă situația va persista și vom avea o creștere a cotațiilor internaționale, vorbim despre o reducere de 51 de bani, apoi 68 de bani și până la 85 de bani în cazul accizei, la un preț mai ridicat al produsului petrolier și o creștere a cotațiilor internaționale cu 25% (…) cu un scop foarte clar, și anume să se păstreze prețul final al motorinei standard în jurul cifrei de 10 lei maxim.

Pragul maxim, 10 lei

Adică, indiferent că vom avea un preț al motorinei de aproximativ 10 lei 85 în piață, să zicem, noi vrem să o păstrăm sub 10 lei prin reducerea masivă a accizei, într-o formă controlată și gândită împreună cu Ministerul de Finanțe, pe de o parte.

Toate aceste măsuri au trebuit să ducă la plasarea unui preț mai redus în țara noastră, cu aproximativ 60 de bani pe fiecare litru de motorină, comparativ cu prețul real din piață, acest lucru ducând un plus atât pentru consumatorul final, persoană fizică, cât și pentru companii care, în situația în care avem un preț ridicat al carburanților, automat vorbim despre costuri care se regăsesc și în produsele de bază și în tot ceea ce înseamnă produse economice pentru populația României”, a explicat Bogdan Ivan.

Totodată, Ministerul de Finanțe va actualiza prețurile, o dată la două săptămâni, în funcție de cotațiile internaționale ale prețului motorinei și ale prețului petrolului Brent și Platts.

„(…) pentru a publica din timp, pentru ca operatorii economici să fie cei care știu foarte clar unde se află cotațiile, pentru a putea să-și pregătească un cuantum diferit în cazul accizei la motorină”, a specificat ministrul.

Riscul de penurie există

Întrebat despre riscul de penurie, fostul ministru al Energiei a explicat că doar rezervele de petrol ale României nu vor fi suficiente, iar ministrul actual interimar al Energiei, Ilie Bolojan, trebuie să ia legătura cu omologii și să activeze mecanismele pe care le avem cu partenerii, să poate negocieri pentru rute comericale noi.

„Faptul că cei de la KazMunayGas (n.r – compania națională de petrol și gaze a Republicii Kazahstan) au limitat livrările prin terminalul nou folosit de la Marea Neagră, care automat influențează și România, reprezintă un element negativ.

Cei de acolo, în discuții informale, m-au asigurat că își păstrează oricum fluxul de produse petroliere (…) România beneficiază în continuare de livrări la termen ale produselor petroliere care urmează să fie rafinate la rafinăria Petromidia din țara noastră.

Doar rezerve nu sunt suficiente, pentru că au probleme de alimentare.

(…) Să ia legătura în mod direct (n.r – ministrul interimar al Energiei), oficial, cu guvernul omolog, să activeze mecanismele pe care le avem în baza parteneriatului între Fondul Român de Investiții și Kazah, de exemplu, și să se asigure, pe toate relațiile diplomatice și comerciale, împreună cu operatorii din piață din România, că avem suficiente produse în piață. Să caute rute comerciale noi, să negocieze cu companii din alte state și cu guverne din alte state ca acele rute comerciale să trateze România cu prioritate în detrimentul altor state, pentru a ne asigura că avem produse în piață”, a spus Ivan.

Și Alexandru Nazare a specificat că plafonarea vine la pachet și cu riscul penuriei, dar guvernanții încearcă să evite un astfel de caz.

„Această propunere este mult îmbunătățită, dar trebuie să luăm în calcul și faptul că orice fel de plafonare are un grad de risc pe care trebuie să-l luăm în calcul și încercăm să-l mitigăm cât de mult posibil, dar acest grad de risc în privința penuriei există.

De aceea suntem într-un contact foarte strâns cu toți operatorii. Azi dimineață, au fost toți prezenți la Ministerul de Finanțe, am discutat această formă a amendamentelor, am discutat și forma inițiativei legislative inițiale și, din punctul dumnealor de vedere, propunerile pe care le-am făcut noi astăzi sunt de bun augur”, a conchis Nazare.

Proiectul trebuie să fie votat și de Camera Deputaților.