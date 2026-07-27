Răzvzn Puiu este, deasemenea,campionul eSuperligii din ultimele două sezoane, când s-a impus cu Universitatea Craiova (în 2025), respectiv CFR Cluj (în 2026), potrivit GOLAZO.ro.

EA FC este noua denumire a cunoscutului joc FIFA, care a trebuit să renunțe la vechiul nume, în urma neînțelegerilor financiare cu forul condus de Gianni Infantino.

FC Pro World Championship s-a desfășurat la Paris și a reunit cei mai buni 36 de jucători din lume. Competiția, care a fost parte a Campionatului Mondial de Esports, fusese inițial programată să se desfășoare la Riyadh, capitala Arabiei Saudite, dar organizatorii au decis mutarea întrecerii în capitala Franței.

Primul român care devine campion mondial la EA FC

Competiția s-a desfășurat după un format identic cu cel din Conference League. Toți cei 36 de participanți au fost plasați într-o singură grupă și au jucat, fiecare, câte șase meciuri. Primii opt clasați s-au calificat direct, iar cei care au terminat între locurile 9 și 24 au jucat în play-off.

La finalul fazei ligii, Răzvan Puiu a încheiat competiția pe locul 11 cu 3 victorii, un egal și două înfrângeri. Acest rezultat i-a permis să evolueze în play-off.

În faza eliminatorie, jucătorul român a avut un parcurs perfect, fiind nevoit să-i învingă pe 3 din primii 4 clasați în faza ligii.

În finala cu „levyfinn” din Germania, Răzvan Puiu a condus în permanență. La pauză, avea deja 4-2, iar în repriza secundă s-a desprins la 6-2. Jucătorul german a reușit să marcheze de 3 ori la rând, ducând scorul la 6-5, dar nu a mai avut forța necesară să înscrie golul necesar pentru a trimite meciul în prelungiri.

În urma acestei victorii, RVPlegend10 a devenit primul român care câștigă Campionatul Mondial de EA FC, performanță care i-a adus un premiu în valoare de 250.000 de dolari, cel mai mare al carierei sale de până acum.

Totodată, performanța îl va propulsa 26 de locuri în clasamentul mondial, unde va urca, de pe locul 30, pe locul 4.

Rezultatele obținute de Răzvan Puiu în faza eliminatorie: