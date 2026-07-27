„Eu aș fi luat această decizie cu mult timp înainte.” Doborârea a trei drone în trei zile, în viziunea unui fost pilot militar

Pe parcursul a trei zile, România a doborât cu avioane F-16 trei drone care i-au intrat în spațiul aerian. Aceste drone au fost deviate ca urmare a conflictului dintre Rusia și Ucraina, care se desfășoară și în apropierea graniței României. Cotidianul a discutat cu Nicu Fălcoi, fost pilot de avioane supersonice, pentru a înțelege dacă asistăm la o nouă strategie a României în materie de apărare.

Totodată, fostul parlamentar USR a vorbit și despre conflictul rece dintre flancul estic al NATO și Rusia, dar și despre poziția AUR referitoare la doborârea dronelor.

Nicu Fălcoi nu vrea să se pronunțe cu certitudine dacă doborârea mai multor drone într-un interval scurt de timp arată o nouă strategie de apărare a României. Fostul parlamentar susține însă că este cert faptul că militarii au primit acum ordinul de a doborî aceste drone.

„Nu știu neapărat dacă este o strategie nouă de apărare a României. Dar cu siguranță piloții au primit un ordin foarte clar: doborâți drona dacă condițiile permit. Militarii în general își fac treaba atât timp cât primesc ordine clare. Nu sunt sigur dacă până acum aveau ordinul acesta foarte clar, de a doborî dronele, sau abia acum a venit. Cert este că acum l-au avut cu siguranță.”

Nicu Fălcoi, despre doborârea unei drone cu avionul F-16: Diferența de viteză o face destul de greu de interceptat

Fostul vicepreședinte al Adunării Parlamentare NATO a explicat și cum arată procedeul de doborâre a unei drone cu un avion F-16.

„Ordinul a și făcut ca ei să găsească momentul propice pentru a putea trage asupra dronelor. Nu e foarte simplu. În primul rând trebuie să ai aprobarea, după aceea trebuie să angajezi, ținând cont de diferența de viteză între un F-16 și o dronă de acest gen.

Să știți că nu e ușor. Știți că drona asta e de dimensiuni foarte mici. Amprenta termică a dronei este una foarte scăzută. Diferența de viteză o face destul de greu de interceptat.

Din câte am înțeles, piloții de pe F-16 în ultimul timp s-au antrenat pentru a putea să doboare astfel de drone. Se angajează ținta, se încadrează, se lansează și e distrusă”, a explicat Fălcoi în discuția cu Cotidianul.

Piloții „trebuie să știe” zona unde va cădea drona

După ce prima dronă a fost doborâtă vineri de un avion F-16, autoritățile au emis Ro-Alert în 6 județe. Cu toate acestea, Nicu Fălcoi susține că piloții știu cu aproximație, în momentul în care atacă o dronă, zona în care aceasta va cădea după impact.

„În principiu, în mare, trebuie să știe (n.r. unde va cădea drona). Bineînțeles că nu e vorba de un punct foarte fix, foarte restrâns. E o zonă în care e sigur că nu există nimic care să poată fi afectat de căderea acelei drone, sau de resturile acelei drone și ale rachetei care trage. Și abia acolo lansează racheta.

Atâta timp cât au primit ordinul clar că pot să doboare aceste drone, în condițiile în care au descoperit o zonă; ok, drona este aici și am reușit să o încadrăm, zona este liberă, nu poate să cadă pe nimic, să afecteze nimic; atunci au lansat.”

„Semnalul acesta trebuia dat de mai multă vreme”

Am vorbit cu fostul parlamentar și despre motivele pentru care dronele din spațiul aerian românesc s-au înmulțit. Nicu Fălcoi explică faptul că Rusia tatonează terenul în flancul estic, pentru a vedea reacția țărilor NATO. Fostul pilot crede că prin acțiunile ferme din weekendul trecut, România a transmis în sfârșit un semnal clar pentru Rusia.

„Provocările de genul ăsta sunt. Dar sunt mai multe posibilități aici. Există posibilitatea ca Rusia să tatoneze terenul. Există posibilitatea ca vecinii ucraineni să fie mai buni în războiul electronic și dronele acestea să fie bruiate și ele să-și piardă direcția inițială. Există și această posibilitate.

Dar cert este că Rusia vrea să testeze capacitatea de reacție a NATO. Vrea să testeze capacitatea de reacție a României, a Poloniei, a Țărilor Baltice, să vadă ce se întâmplă în condițiile în care apar aceste drone, să vadă cum reacționăm. Mi se pare un lucru foarte, foarte bun faptul că în sfârșit aceste drone au fost doborâte.

Eu aș fi luat această decizie cu mult timp înainte. Se pare că este un semnal foarte clar al României în acest moment. Atenție, nu ne jucăm, dacă mai apare și altă dronă, cu siguranță va fi dată jos. Semnalul acesta trebuia dat de mai multă vreme”, crede Nicu Fălcoi.

Nicu Fălcoi: Există sisteme mai puțin costisitoare, dar România pare că nu e complet pregătită încă

Mai mulți reprezentanți AUR au vorbit despre costurile doborârii de drone cu avioanele F-16, care ar fi prea mari. L-am întrebat pe fostul parlamentar USR și despre acest aspect. Nicu Fălcoi admite că existe metode mai puțin costisitoare, dar crede că acestea vor fi introduse în timp, când România va fi complet pregătită pentru utilizarea unor sisteme mai ieftine de apărare.

„(n.r. Cei de la AUR sunt) Aceeași reprezentanți care în urmă cu ceva timp spuneau: De ce nu le doborâm?. Există, bineînțeles că există variante mai ieftine de doborâre a acestor drone. Există sistemele de la sol, sistemele sol-aer de doborâre a acestor drone, dar în acest moment se pare că România nu este complet pregătită cu aceste sisteme.

În scurt timp sunt sigur că va fi pregătită și cu astfel de sisteme de la sol, care sunt mult mai ieftine și care pot să fie foarte eficiente împotriva dronelor. Deja ucrainenii au o experiență foarte mare în acest sens și cred că putem să le cerem sfaturi fără nicio discuție. Sunt convins că militarii români deja colaborează cu ucrainenii pe această temă. În foarte scurt timp o să vedem că aceste drone pot fi doborâte totuși și de la sol. Cu costuri mult, mult mai reduse decât sunt doborâte acum”, susține Nicu Fălcoi.

În final, Cotidianul l-a întrebat pe fostul pilot dacă ar trebui să ne mai așteptăm la drone doborâte pe teritoriul României în viitorul apropiat.

„Orice este posibil. Războiul acesta dintre Rusia și Ucraina nu dă semne că s-ar încheia în foarte scurt timp. Cu siguranță vor mai fi drone care o să ajungă pe spațiul român. Și eu sper că, dacă mai intră, Armata Română nu va mai sta la discuții. Și sper că le va doborî imediat cum vor intra în spațiul aerian românesc.”