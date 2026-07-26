Războiul dronelor româno-rus în presa de la Moscova: ironizarea NATO și transferarea responsabilității spre Ucraina

România a doborât, pe 24, 25 și 26 iulie 2026, trei drone care au intrat ilegal în spațiul său aerian. Primul aparat a fost interceptat de un F-16 românesc deasupra unei zone nelocuite din apropierea localității Padina, județul Buzău. Ulterior, procurorii români au confirmat că era o dronă de tip Shahed utilizată de forțele ruse. A doua dronă a fost doborâtă în apropiere de Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, iar analiza resturilor era încă în desfășurare.

În presa pro-Kremlin, informația nu a fost ignorată. Totuși, cele mai multe materiale au evitat inițial orice referire la Rusia și au preferat formule precum „dronă necunoscută”, „aparat neidentificat” sau „dronă a cărei apartenență nu a fost comunicată”. În unele cazuri, accentul a fost mutat spre presupusele slăbiciuni ale NATO sau spre incidente anterioare în care au fost implicate drone ucrainene.

RIA Novosti, relatare amplă

Dintre instituțiile media ruse, RIA Novosti a acordat cea mai mare atenție subiectului și a publicat mai multe materiale într-un interval de aproximativ 24 de ore.

În primul articol, intitulat „Un avion F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian al României”, agenția reproduce declarația președintelui Nicușor Dan și menționează că autoritățile investighează incidentul. Rusia nu este menționată ca posibilă sursă a dronei. În schimb, articolul trimite către un material anterior despre solicitarea României ca dronele ucrainene să fie programate să se autodistrugă dacă intră în spațiul aerian românesc.

Într-un al doilea material, „NATO a confirmat doborârea unei drone în spațiul aerian al României”, RIA subliniază că Alianța nu a anunțat țara de origine a aparatului. Această precizare devine una dintre ideile centrale ale relatării.

Agenția a publicat separat și articolul „Piloții avioanelor italiene nu au reușit să lovească drona deasupra României”. Alegerea titlului mută atenția de la încălcarea spațiului aerian românesc spre faptul că racheta lansată de un Eurofighter italian a ratat ținta, drona fiind ulterior distrusă de piloții români. Este o modalitate de a transforma incidentul într-o discuție despre eficiența și capacitățile NATO.

După al doilea incident, RIA a publicat „În România a fost doborâtă o nouă dronă care a încălcat spațiul aerian al țării”. Și în acest caz, materialul rămâne la formula o nouă dronă, fără a discuta posibilitatea unei proveniențe rusești a aparatului.

RT, acuzație de dublu standard

Versiunea în limba rusă a RT a publicat un material scurt, „Un F-16 a doborât o dronă în România”, construit aproape exclusiv pe declarația președintelui Nicușor Dan. Articolul nu atribuie aparatul Rusiei și amintește că România solicitase anterior sprijin NATO pentru protecția împotriva dronelor.

Mult mai elaborată este versiunea în limba engleză, „Romanian jet shoots down drone”. RT precizează încă din debut că incidentul nu fusese atribuit niciunei armate străine, apoi introduce în discuție drona navală ucraineană care a explodat în iunie în portul Constanța.

Materialul susține că reacția președintelui român ar fi fost dramatic diferită în cazul dronelor ucrainene față de cel al incidentelor atribuite Rusiei. RT reia și poziția Moscovei potrivit căreia cazul dronei rusești care a lovit anterior un bloc din Galați ar fi fost folosit de București pentru închiderea consulatului rus de la Constanța și pentru intensificarea ajutorului militar acordat Ucrainei.

EADaily, întrebări fără răspuns

Publicația EADaily a ales titlul „A cui? NATO a confirmat că o dronă a fost doborâtă deasupra României”. Materialul este foarte scurt și reproduce informațiile NATO despre ridicarea de la sol a două F-16 românești și a două Eurofighter italiene. Ultima idee a articolului este că NATO nu a precizat cui îi aparținea drona.

Articolul nu explică faptul că România se confruntă cu incursiuni repetate ale dronelor rusești în contextul atacurilor Moscovei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Izvestia, strategia știrilor scurte

Izvestia a relatat primul incident în materialul „În România, un avion de vânătoare a doborât o dronă care a intrat în țară”.

După incidentul din 25 iulie, publicația a revenit cu articolul „În România a fost doborâtă a doua dronă care a încălcat spațiul aerian al țării”.

Ambele materiale sunt publicate în stil de agenție și se bazează pe declarațiile autorităților române. Nu contestă faptele, dar nici nu prezintă contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei sau istoricul dronelor rusești ajunse pe teritoriul României.

Cititorului i se transmite ce a făcut România, dar nu și de ce dronele apar tot mai frecvent în această zonă.

Moskovski Komsomoleț, drona numănui

Moskovski Komsomoleț a relatat al doilea incident în articolul „În România a fost din nou doborâtă o dronă care a încălcat spațiul aerian al țării”.

Publicația notează că un pilot român a doborât aparatul la aproximativ zece kilometri de Sfântu Gheorghe și amintește că Parlamentul României adoptase legea care permite neutralizarea dronelor. Rusia nu este menționată.

În materialele de publicație, incursiunile sunt tratate ca incidente tehnice izolate, nu ca efecte ale atacurilor rusești din apropierea frontierei NATO.

Gazeta.ru, Ucraina acuzată

În materialul „Deasupra României a fost din nou doborâtă o dronă”, Gazeta.ru vorbește despre un „aparat necunoscut”, după care introduce solicitarea adresată anterior de România Ucrainei ca dronele sale să fie programate să se autodistrugă dacă trec frontiera.

Publicația menționează și un presupus incident similar din 20 iulie, deși primul caz în care România a doborât o dronă în propriul spațiu aerian a fost anunțat oficial pe 24 iulie. MApN a precizat explicit data, orele detectării și interceptării și traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău.

Asocierea cu Ucraina este forțat introdusă chiar dacă autoritățile române au stabilit ulterior că drona din 24 iulie era un Shahed rusesc. În plus, relatarea conține o problemă de cronologie clară, o strategie veche a propagandei ruse.

URA.ru, minciuni pe bandă rulantă

URA.ru renunță la orice pretenții de presă și publică un articol acuzator cu titlul „Două drone ucrainene au intrat în spațiul aerian al României”.

Articolul afirmă direct că avioanele românești au doborât „două drone ucrainene”. Publicația invocă jurnaliști străini și reproduce o declarație a ministrului român de Externe, Oana Țoiu, însă declarația citată nu spune că dronele erau ucrainene.

Aici nu mai este vorba doar despre omisiune sau ambiguitate, ci despre o atribuire falsă, care transferă explicit responsabilitatea de la Rusia către Ucraina.