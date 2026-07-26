Documente contrafăcute

În zona terminalului Schengen, pe sensul de ieșire din țară, polițiștii de frontieră au verificat o femeie care urma să călătorească spre Paris. Potrivit reprezentanților Poliției de Frontieră, femeia a prezentat la control un pașaport irlandez care, în urma verificărilor specifice, s-a dovedit a fi contrafăcut.

„Polițiștii au mai descoperit și un plic cu 15 documente de identitate contrafăcute, respectiv 10 cărți de identitate italiene, trei belgiene și două olandeze”, au afirmat polițiștii de frontieră.

De asemenea, patru persoane care urmau să se îmbarce într-o cursă cu destinația Dublin au fost verificate în urma unui supracontrol efectuat în zona non-Schengen.

Voiau să intre în Irlanda

La controlul de frontieră utilizaseră documente autentice, însă ulterior au prezentat la îmbarcare trei pașapoarte norvegiene și un pașaport irlandez false, în încercarea de a intra în Irlanda.

„Verificările au stabilit că persoanele dețineau, în realitate, documente autentice eliberate de autoritățile austriece pentru refugiați, respectiv un pașaport tanzanian, documente care nu le-ar fi permis intrarea pe teritoriul Irlandei”, a transmis sursa citată.

Verificările continuă

Cele patru persoane au fost preluate de reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări pentru continuarea verificărilor. Polițiștii de frontieră au stabilit că, în ambele situații, persoanele respective au fost însoțite la aeroport de un bărbat.

În acest moment au loc mai multe verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-au produs cele două fapte, a eventualei legături dintre acestea, precum și a tuturor persoanelor implicate.

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