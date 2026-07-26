Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe de Oana Țoiu: „Este intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României”

Oana Țoiu a transmis că îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul de Externe „în urma unor încălcări repetate” ale spațiului aerian românesc.
„Conform anchetei desfășurate de Parchetul General, avionul fără pilot doborât vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizat de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Anchetele privind avioanele fără pilot doborâte ieri și astăzi sunt în curs.
Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse va fi bazat pe aceste anchete.
Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar noi le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.
În urma acestor încălcări repetate, Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a scris ministra pe X.
A new drone was shot down this morning, at 10:13 a.m., by an F-16 aircraft of the Romanian Air Force, over Romania’s territorial waters, in the Sulina-Chilia area.
I congratulate the Romanian pilots and the ground teams for the professionalism, courage, and efficiency with which…
— Toiu Oana (@oana_toiu) July 26, 2026
Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, și după căderea unei drone aparținând Moscovei peste un bloc din Galați.
Context. A treia dronă doborâtă
Președintele Nicușor Dan a anunțat că o a treia dronă a fost doborâtă astăzi, în zona Sulina–Chilia. A fost lovită de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.
Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.
Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele Nicușor Dan.
16 comentarii
Vreau să aflu și punctul de vedere al Rusiei. Există și varianta ca dronele să nu fie trimise de ruși. Lătrăm aiurea la urs, poate ne trezim cu o scatoalcă peste bot…
Ucraina a atacat si o nava petrolier IRANIANA in Marea Cadpica !.
Da. Drona ajunsa-n România e ucraineanca si provine din atacul din Caspica, traiectoria fiindu-i gresit ori intentional gresit deviata spre Vestul Europei.
Discutam despre Ucraina,careia Romania ii da painea de la gura,cum s-ar spune sa-i ajutam in razboi si ei ne produc daune uriase si provocari cu drone, in special cu aprovizionare cu țiței prin BLOCAREA conductei kazahe, Caspian Pipeline Consortium !. Mai si incarcam pe vapoare cerealele lor si nu cele romanesti si tinem 27.000 de refugiati ucraineni de 4 ani e banii romanilor !.
Oana Toiul mai bine se informa de la Baza militara Kogălniceanu, care a depistat prin radar, locul de lansare a dronelor din ultimile zile !. Urgent convocat ambasadorul Ucrainei !!.
guvernantii astia chiar ne cred tampiti sa inghitim gogosile cu dronele rusesti )))
ce tampiti pot sa fie…vor sa bage stare de urgenta sa nu mai faca alegeri anticipate…
sunt disperati USR stii astia impreuna cu retardul de pe covorul rosu…
vor sa ramana ei la putere pana murim noi restul
Sunt absolut convins ca omul a plecat de la intalnire cu ochii in lacrimi. Cu toata stima, fara nato suntem bel..i
Nu vă jucați cu Rusia.La o adică țările care ne jecmănesc o s-a pună coada pe spinare,și o sa rămânem cu izmenele an vine,,,,
Trump a cerut ucrainenilor sa nu mai atace vasele de transport. Trebuia sa le ceara si sa nu mai foloseasca drone rusesti pentru atacuri sub steag fals.
Traian Basescu (ieri) Ucraina trebuie sa inceteze jocul cu dronele deasupra Romamiei (incheiat citatul)
ce stie basescu si nu spune este ca din nefericire jocurile astea se fac cu tradatori din interiorul tarii
Hai cu a patra. Pun pariu că dacă mai vine una , expulzăm ambasada.
Pe cel al Ucrainei, l-a convocat???
pt ca are dreptul sa faca ce vrea si sa nu-si ceara scuze, Potul Constanta versus Grecia pe care o respecta pt ca are demnitate si nu are un ratacit pe langa covorul rosu ca Romania
nu cumva ar trebui sa fie convocat, pe aceeasi tema, si ambasadorul Ucrainei?? Observ ca, incet, incet, suntem atrasi in acest razboi care, in niciun caz, nu este al nostru!!!
bravo,Gogule!