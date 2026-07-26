Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe de Oana Țoiu: „Este intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României”

Oana Țoiu a transmis că îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București la Ministerul de Externe „în urma unor încălcări repetate” ale spațiului aerian românesc.

„Conform anchetei desfășurate de Parchetul General, avionul fără pilot doborât vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizat de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Anchetele privind avioanele fără pilot doborâte ieri și astăzi sunt în curs.

Protestul diplomatic al României împotriva Federației Ruse va fi bazat pe aceste anchete.

Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian NATO și spațiu aerian al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile, iar noi le tratăm cu cea mai mare seriozitate, alături de aliații noștri.

În urma acestor încălcări repetate, Ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României”, a scris ministra pe X.

A new drone was shot down this morning, at 10:13 a.m., by an F-16 aircraft of the Romanian Air Force, over Romania’s territorial waters, in the Sulina-Chilia area. I congratulate the Romanian pilots and the ground teams for the professionalism, courage, and efficiency with which… — Toiu Oana (@oana_toiu) July 26, 2026

Ministerul Afacerilor Externe din România l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, și după căderea unei drone aparținând Moscovei peste un bloc din Galați.

Context. A treia dronă doborâtă

Președintele Nicușor Dan a anunțat că o a treia dronă a fost doborâtă astăzi, în zona Sulina–Chilia. A fost lovită de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

„O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineață, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia.

Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români.

Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”, a transmis președintele Nicușor Dan.