Ce creme mai folosesc vedetele: Sandra Bullock, un ten perfect la 62 de ani

Sandra Bullock are 62 de ani, însă tenul ei nu lasă ca acest lucru să se vadă. A fost întrebată ce creme folosește și dacă are trucuri care o ajută să arate atât de bine. Actrița a spus cu onestitate că o cremă pentru tratarea hemoroizilor face minuni în cazul ei, potrivit Bild.

Un truc neobișnuit

Sandra Bullock pur și simplu nu poate trece neobservată, iar presa internațională comentează pe marginea acestui truc de frumusețe pe care vedeta l-a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani.

Actrița povestea, într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, că a fost surprinsă să descopere că există un astfel de produs.

Este un „secret” în industria frumuseții, a explicat actrița.

„Nu știam că este în regulă să folosești cremă pentru hemoroizi pe față. Dar se pare că această cremă ajută la ridurile din jurul ochilor.”

Crema poate provoca alergii

Chiar dacă aceste creme pentru hemoroizi pur și simplu nu sunt concepute pentru pielea sensibilă a feței și există riscul unor rezultate adverse, actrița mizează pe acest truc, însă nu renunță în același timp la o viață sănătoasă, o alimentație echilibrată, dar și protecția solară.

Și, deși unele ingrediente pot într-adevăr contracta temporar țesutul, nu există niciun efect pozitiv dovedit asupra feței.

În funcție de produs, acestea pot conține și ingrediente active care pot provoca roșeață, reacții alergice sau alte probleme ale pielii. În loc să reducă ridurile, tratamentul se va întoarce probabil împotriva ta, scrie publicația.

Sandra Bullock va reveni din această toamnă în cinematografe, alături de Nicole Kidman, „Ce vrăji mai fac fetele”, la aproape trei decenii după lansarea primei producții.

”Ea și Nicole Kidman își vor arunca din nou vrăjile, la aproape 30 de ani de la lansarea primului film (1998), însă poate cea mai mare magie dintre toate este că, după toți acești ani, arată practic identic cu felul în care arăta în primul film”, notează Bild.

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